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屏縣AED安心場所認證、警局裝置僅3成 衛生局加強推動
屏東縣衛生局、環保局、長照處今議會業務部門質詢，縣議員梁育慈關注緊急救護議題，她說，AED安心場所認證僅三成、縣警局轄下包括分局、派出所設置率僅3成，設置配備也要同步重視教育訓練。衛生局長張秀君說，與警局盤整加強設置，安心場所認證部分也會加強教育訓練。
梁育慈今天在業務質詢時，拿出AED詢問在場縣府官員知不知道AED，大家舉手知道，但對於會不會使用，僅少數人舉手。梁育慈說，根據緊急醫療救護法第 14-1 條，中央衛生主管機關公告之公共場所，應置有自動體外心臟電擊去顫器或其他必要之緊急救護設備，許多公共場所陸續建置AED設備。
梁育慈表示，考量到緊急狀況下，民眾第一時間多向警方求助，今年5月10日公共場所必要緊急救護設備管理辦法與「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」修正，應設置AED的公共場合，也納入警察分局、派出所、分駐所。
梁育慈發現，屏東縣警局包括轄下分局、派出所，盤點要設置的處所95處，僅33處建置，建置比例34％；另外屏東縣應設置AED公共場所313處，只有117處有安心場所認證，占37％。
屏東縣衛生局長張秀君說，警察局設置AED部分會，約三分之一，會與警察局長溝通，優先輔導建置。建置後也要有人會使用，安心場所認證，該場所要有管理員，每半年檢查設備耗材等是否仍完善，場域員工百分之七十要受過相關訓練。
張秀君表示，今年目前為止舉辦11場急救教育訓練參與人數約400人，全民CPR是大家共同推動，會在持續推動。
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