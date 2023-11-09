高雄11月登革熱病例數仍多 陳其邁強調三合一防治

高雄昨天新增49例登革熱本土個案，市長陳其邁上午被問及時序已入11月，高雄個案數仍多；陳其邁回應，高雄採取三合一防治策略，包括早期發現、病媒蚊監測、化學防治。

陳其邁今早參加高雄市立民生醫院翻新啟用記者會，會前聯訪時有媒體問，時序已入11月但高雄登革熱病例數未減，是否與先前陳其邁在議會答詢時預測的不同。

陳其邁回應，傳染病防治要遵循專家建議及作業指引，高雄市從以前到現在都採三合一防治策略，包括早期發現病例、病媒蚊監測、化學防治等，也有很多國家到高雄取經。

陳其邁強調，高雄不是只靠化學防治，高雄一般社區篩檢專責診所會在早期發現病例，把病媒蚊擋掉，防止再進入另外一個傳播鏈；高雄專責診所、醫療院所逾500家。

化學防治部分，陳其邁也進一步解釋，每年必須在疫情開始前先做生物檢定，確認噴藥濃度，做整體有效性、安全性評估，才會進到噴藥階段；高雄與北部的防治策略不太相同，主要是因高雄室內多是埃及斑蚊，因此一定要進入屋內噴藥，也感謝市民配合。

陳其邁指出，根據規定必須在登革熱個案發生後，48小時完成噴藥程序，自己也要求防疫人員都要善盡與市民溝通責任，好好跟市民解釋為何要在短時間內盡快噴藥。

陳其邁說，高雄一方面早期發現病例、擴大篩檢，把個案家中其他可能被傳染的人都做血清學檢查，把可能病例找出來後再做化學防治，這些都依照專家會議的建議及評估。

台南在今年9月時，針對已執行過戶內噴藥的區域，改採強制孳清取代戶內噴藥；陳其邁說，「有人說為什麼不學台南」，主要是根據國衛院、成大醫院、高醫等蚊子及醫療專家，皆認為高雄個案數不多，維持目前防治模式較適當。