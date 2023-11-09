快訊

盲眼龍婆2024年「7大預言」出爐：普亭遭自己人暗殺、癌症可治癒

調查局擬增設一副局長 明年初高層人事爭奪戰提早開打

祈錦鈅生了！煎熬2天「痛如十根肋骨一起斷」 順利生下寶寶

高雄11月登革熱病例數仍多 陳其邁強調三合一防治

中央社／ 高雄9日電
高雄昨天新增49例登革熱本土個案。本報資料照片
高雄昨天新增49例登革熱本土個案。本報資料照片

高雄昨天新增49例登革熱本土個案，市長陳其邁上午被問及時序已入11月，高雄個案數仍多；陳其邁回應，高雄採取三合一防治策略，包括早期發現、病媒蚊監測、化學防治。

陳其邁今早參加高雄市立民生醫院翻新啟用記者會，會前聯訪時有媒體問，時序已入11月但高雄登革熱病例數未減，是否與先前陳其邁在議會答詢時預測的不同。

陳其邁回應，傳染病防治要遵循專家建議及作業指引，高雄市從以前到現在都採三合一防治策略，包括早期發現病例、病媒蚊監測、化學防治等，也有很多國家到高雄取經。

陳其邁強調，高雄不是只靠化學防治，高雄一般社區篩檢專責診所會在早期發現病例，把病媒蚊擋掉，防止再進入另外一個傳播鏈；高雄專責診所、醫療院所逾500家。

化學防治部分，陳其邁也進一步解釋，每年必須在疫情開始前先做生物檢定，確認噴藥濃度，做整體有效性、安全性評估，才會進到噴藥階段；高雄與北部的防治策略不太相同，主要是因高雄室內多是埃及斑蚊，因此一定要進入屋內噴藥，也感謝市民配合。

陳其邁指出，根據規定必須在登革熱個案發生後，48小時完成噴藥程序，自己也要求防疫人員都要善盡與市民溝通責任，好好跟市民解釋為何要在短時間內盡快噴藥。

陳其邁說，高雄一方面早期發現病例、擴大篩檢，把個案家中其他可能被傳染的人都做血清學檢查，把可能病例找出來後再做化學防治，這些都依照專家會議的建議及評估。

台南在今年9月時，針對已執行過戶內噴藥的區域，改採強制孳清取代戶內噴藥；陳其邁說，「有人說為什麼不學台南」，主要是根據國衛院、成大醫院、高醫等蚊子及醫療專家，皆認為高雄個案數不多，維持目前防治模式較適當。

陳其邁 登革熱 病媒蚊

延伸閱讀

新鳳山分局今落成！ 警局找回2位前局長共襄盛舉「少了他」

淨零關鍵論壇 陳其邁建議提誘因加速金融企業減碳

AWS高雄雲端產業峰會 陳其邁：有深化合作機會

陳其邁推崇仁武西營區為「城市祕境」 被議員抓包6缺失

相關新聞

天團Coldplay周六日高雄開唱 被捷運耽誤的歌手站長又要「發功」了

搖滾天團Coldplay於11日、12日在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，高捷在進場傍晚5點到晚間7點，與散場夜間10...

外送員送速食到中山大學遭猴搶 網歪樓：原來牠們不愛吃雞塊

高雄黃姓外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，他送餐前往中山大學時，被猴子搶走餐點，「猴崽搶餐，難過實收0，派單第一...

海陸辛苦防疫協助噴藥消毒 高職生肩頸按摩勞軍致謝

高雄市登革熱疫情延燒，海軍陸陸戰隊登陸戰車大隊協助至疫情嚴重區域實施環境噴藥工作，噴藥消毒空檔借樹德家商暫時休息，校方提...

屏縣AED安心場所認證、警局裝置僅3成 衛生局加強推動

屏東縣衛生局、環保局、長照處今議會業務部門質詢，縣議員梁育慈關注緊急救護議題，她說，AED安心場所認證僅三成、縣警局轄下...

影／防登革熱剩噴藥？陳其邁：「講這種話是外行話」

高雄昨新增49例本土登革熱病例，累計達1519例，面對藍營議員質疑高雄防治登革熱只剩噴藥，與媒體詢問病例數未下降，高雄市...

高雄11月登革熱病例數仍多 陳其邁強調三合一防治

高雄昨天新增49例登革熱本土個案，市長陳其邁上午被問及時序已入11月，高雄個案數仍多；陳其邁回應，高雄採取三合一防治策略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。