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金門老兵召集令超夯 縣府加碼推網紅拍照服務
以前在金門當兵要退役時，總會到照相館拍幾組合成當地名勝的紀念照，當作金門回憶。金門縣觀光處為了重現懷舊氛圍，讓老兵重溫早期的照相館，特別在尚義機場的金門形象館設置一個攝影棚，以戰地元素作為主軸，將建功嶼等幾個金門最「夯」的景點當佈景，搭配網紅必備的環形燈架，希望幫每位旅客、老兵們都拍出美美的樣子。
今年舉辦的「金門老兵召集令」活動，活動規劃自7月15日持續到12月15日，截至10月31日止，共計有11492名人次老兵返金，陪同親友人數則達22198人次，返金老兵人數已是老兵召集令活動開辦6年來最高；除了活動本身帶來的觀光效益外，目前也蒐集不少的老兵故事與照片，形象館內的擺飾照片，多數由返金軍友提供，未來也會透過線上老兵故事館等方式，幫金門弟兄設置專屬資訊平台，讓金門老兵老兵願意重返前線。
縣府觀光處長李銘培表示，這次機場的金門形象館，以早年的照相館概念進行設計，內部空間充滿各種復古裝飾，舒適的沙發與一旁的電話，搭配上背景的相框，宛如讓人置身實體的舊照相館。此外，現場還有可操控的布幕，收納了共4種不同場景的布景，像是建功嶼、獅山砲陣地、大膽島以及還我河山標語等…，供遊客拍照。
另外還有可互動的布景骰，民眾可以動動手，把骰子拼湊成對應的布景樣式，讓拍出來的照片更充滿立體感。到館的民眾可以利用現場可移動式的燈架，來調整光源的亮度以及色溫，找出最合適的拍照的角度、環境，因此很歡迎遊客們到此一遊，拍照打卡留念。
縣府觀光處希望透過這樣的空間設計，讓到金門的旅客、老兵們都能走入時光隧道，重溫舊時回憶；形象館開放時間是每日早上8點30分到下午16:30分，如有任何問題，都歡迎致電觀光處。聯絡電話：082-318823#62789 李先生。
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