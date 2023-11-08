音樂劇「半島風聲 相放伴」11/18重返屏東演藝廳

頗獲好評的音樂劇「半島風聲 相放伴」將重返屏東演藝廳，18日用歌聲、月琴演繹傳藝師們的生命故事。屏東縣政府推薦看過的歡迎再度走進劇回味，未曾看過的更不能錯過。

全劇將於11月18日晚上7時30分重返屏東演藝廳，來自半島的阿公阿嬤、青年學子再次攜手站上舞台，用歌聲、月琴演繹傳藝師們的生命故事。全劇以台語、民謠、四句聯交互並陳的語言表現，生動多樣呈現傳藝師的學藝歲月，不僅充滿恆春民謠的音樂性與文學性，更滿載真實細膩的生活記憶。

屏東縣文化處今天表示，「半島風聲 相放伴」首演於「2019半島歌謠祭」。演出以「唱民謠的女人」為主題，以恆春在地的女性月琴傳人作為整齣戲發展核心，以月琴作為引子，深入理解月琴如何與她們的生活互相交織。

文化處新聞稿表示，邀請台南人劇團與斜槓青年創作體共同製作，透過屏東新世代創作者的視角，帶領觀眾看見恆春與滿州特殊人文風俗與地景，老中青一起彈唱民謠，展現恆春民謠開枝散葉、世代傳承特色，看見在地記憶傳承與轉化，藉由劇場藝術的結合，讓民謠擁有更多元傳唱可能與表現形式。

文化處指出，「半島風聲 相放伴」故事感動催淚，挾著好口碑從恆春啟程一路向北，台灣尾演到台灣頭，今年第5度巡演，於屏東演藝廳再度上演，深刻體驗屏東民謠及半島風土民情。購票洽OPENTIX兩廳院文化生活，或「屏東藝遊」官方臉書粉絲團查詢。