選舉界線? 學校公開感謝立委爭取經費 挨批行政不中立

高雄市議會今天進行民政部門質詢，議員邱于軒提及選舉將近，但校園、市府活動卻出現種種行政不中立的態樣，頻走「擦邊球」，要求改善。研考會主委蔡宛芬表示，所有公務人員都應遵守行政中立，會與法治局、人事處擬成Q&A，讓各單位參考。

邱于軒請高雄35個行政區的區長列席，明年一月總統與立委選舉，遇選舉第一線公務人員就很辛苦，法規要求恪守行政中立，但她常常碰到違反行政中立的態樣，而且都是走「擦邊球」。不希望上行下效。

邱于軒說，以前韓市府時，韓市長參加活動時，不管是有參選、還是沒參選的人，把名字一排稱呼過去，就有人說違反行政中立。林園高中11月4日在林園區幸福公園舉辦雙語嘉年華，全部都是國教署、高雄市政府公部門的錢，用區公所的場地，校長在活動函上寫著：感謝某立委成功爭取經費！當然感謝她成功爭取經費，但校長為了效忠，直接把立委名字寫出來，並用行政資源印制，實為不妥。

人事處處長陳詩鍾表示，教育局第一時間審查要求改善，了解內容後，人事處再與銓敘部討論。邱于軒說，人事處當下還說是要在登記成為候選人後，才違反行政中立法，可是社會觀感呢？這樣是可以做的嗎？

邱于軒再舉例，是在林園區一場活動中，主持人一一唱名，還祝某某立委當票當選，現場大喊凍蒜、凍蒜，這樣OK嗎？區長解釋是主持人的個人行為。之前還遇到區長辦活動，把里、鄰長都叫出來，說是要宣導事情，結果參選人就走進來了。活動常常邀請了A議員，就不邀請B議員，就走擦邊球的形式，說是主持人、主辦單位的行為。這些違反行政中立的態樣，希望大家不要去踩這條線。

邱于軒說，行政中立這條界線，是公務人員要遵守的，請人事處加強所有人員訓練，像在廟口活動，現場每個人都在搧同一個候選人的扇子，一問之下，活動人員說，沒有啦，啊他就站在門口發。這種踩在行政中立的界限，她沒辦法接受。建議研考會，把公務人員違反行政中立的樣態寫成研究案，告知所有公務人員。

研考會主委蔡宛芬表示，所有公務人員都應遵守行政中立，會與法治局、人事處擬成Q&A，讓各單位參考。