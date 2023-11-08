大鵬灣鐵人賽事結合小旅行 今年2千多人報名旅宿一房難求

挑戰自我極限的鐵人三項運動近年蓬勃發展，邁入第10年的屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽，定12月2、3日登場；曾征戰國外賽事的台灣鐵人三項公司公司董事長林澤浩說，大鵬灣特有的游泳、路跑、騎車環境，更是運動結合觀光旅遊的最佳場域，今年賽事結合鵬管處的在地小旅行也成為亮點，吸引2000多人參與，周邊旅宿一房難求。

「鐵人賽事不只是一場賽事，還有度假fu！」林澤浩說，被視為鐵人「封關戰」的大鵬灣鐵人賽進入第10年，大鵬灣冬季舒爽的氣候、封閉場域安全性高的游泳、路跑、騎車環境，已成為國內鐵人賽事經典賽場，透過三項運動挑戰自我極限、感受大鵬灣的美景外，今年透過小旅行認識東港、林邊、潮州等周邊小鎮人文之美，不管是挑戰自我、備戰賽事、移地訓練或純粹旅遊，都是首選地，吸引2000多人報名，加上隨行親友，周邊旅宿多已滿房。

他說，今年邀伊果鐵人隊、哈鐵人俱樂部、277自轉車等國內知名鐵人社團、甫在普悠瑪鐵人賽打破226公里組女子賽道紀錄的郭家齊、鐵人界賢伉儷蔡耀宇和王千由，和喜愛宮廟文化的雙語 Youtuber 邱怡澍等人，展開為期兩天一夜的鐵人移地訓練，展示大鵬灣是鐵人三項運動的絕佳場域，搭配淋浴、租借自行車、寄放行李等設施，深度體驗大鵬灣。

這次安排首日訓練，可在戲湖咖啡游泳，將潮口平台做為放置騎車、跑步裝備的「轉換區」；接著進入騎車的長距離訓練，一路往最美沿山公路185縣道騎乘，將東港小吃「旗魚黑輪」當作補給；騎完車沿著環灣道路跑步，途中將經過地標「鵬灣跨海大橋」；結束時到青洲灣盥洗室梳洗，並在豐BAR享用夕陽晚餐，遠眺小琉球與落日美景。

次日早晨到東港漁市場觀看漁貨批發拍賣，享用在地漁民的早餐鮮魚湯，接著租YouBike微笑單車或租電輔車，來趟悠閒的單車漫遊之旅，前往東港人信仰中心東隆宮參拜，參觀崎峰社區3D彩繪巷弄，沿著九曲橋到右岸濕地的「千尋隧道」認識生態，再到賽車手夢幻朝聖地的大鵬灣國際卡丁車場體驗飆風快感；中午在東港海鮮街享用生猛海味，下午再到帆船基地體驗風浪板與 SUP立式划槳，最後參訪屏東在地創生團隊，製作蚵殼鑰匙圈特色手作，將美好回憶帶回家。