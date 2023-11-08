快訊

前廣達員工偽造同事簽名 9度借識別證偷晶片、價值達9百萬

賴清德副手女性優先 鄭麗君或蕭美琴？登記前一天或當天揭曉

柯文哲拋民調全贏侯友宜 統計專家早暗示「民進黨恐介入」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大鵬灣鐵人賽事結合小旅行 今年2千多人報名旅宿一房難求

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽定12月2、3日登場，今年賽事結合在地小旅行，吸引2000多人參與，周邊旅宿一房難求。圖／台灣鐵人三項公司提供
屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽定12月2、3日登場，今年賽事結合在地小旅行，吸引2000多人參與，周邊旅宿一房難求。圖／台灣鐵人三項公司提供

挑戰自我極限的鐵人三項運動近年蓬勃發展，邁入第10年的屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽，定12月2、3日登場；曾征戰國外賽事的台灣鐵人三項公司公司董事長林澤浩說，大鵬灣特有的游泳、路跑、騎車環境，更是運動結合觀光旅遊的最佳場域，今年賽事結合鵬管處的在地小旅行也成為亮點，吸引2000多人參與，周邊旅宿一房難求。

「鐵人賽事不只是一場賽事，還有度假fu！」林澤浩說，被視為鐵人「封關戰」的大鵬灣鐵人賽進入第10年，大鵬灣冬季舒爽的氣候、封閉場域安全性高的游泳、路跑、騎車環境，已成為國內鐵人賽事經典賽場，透過三項運動挑戰自我極限、感受大鵬灣的美景外，今年透過小旅行認識東港、林邊、潮州等周邊小鎮人文之美，不管是挑戰自我、備戰賽事、移地訓練或純粹旅遊，都是首選地，吸引2000多人報名，加上隨行親友，周邊旅宿多已滿房。

他說，今年邀伊果鐵人隊、哈鐵人俱樂部、277自轉車等國內知名鐵人社團、甫在普悠瑪鐵人賽打破226公里組女子賽道紀錄的郭家齊、鐵人界賢伉儷蔡耀宇和王千由，和喜愛宮廟文化的雙語 Youtuber 邱怡澍等人，展開為期兩天一夜的鐵人移地訓練，展示大鵬灣是鐵人三項運動的絕佳場域，搭配淋浴、租借自行車、寄放行李等設施，深度體驗大鵬灣。

這次安排首日訓練，可在戲湖咖啡游泳，將潮口平台做為放置騎車、跑步裝備的「轉換區」；接著進入騎車的長距離訓練，一路往最美沿山公路185縣道騎乘，將東港小吃「旗魚黑輪」當作補給；騎完車沿著環灣道路跑步，途中將經過地標「鵬灣跨海大橋」；結束時到青洲灣盥洗室梳洗，並在豐BAR享用夕陽晚餐，遠眺小琉球與落日美景。

次日早晨到東港漁市場觀看漁貨批發拍賣，享用在地漁民的早餐鮮魚湯，接著租YouBike微笑單車或租電輔車，來趟悠閒的單車漫遊之旅，前往東港人信仰中心東隆宮參拜，參觀崎峰社區3D彩繪巷弄，沿著九曲橋到右岸濕地的「千尋隧道」認識生態，再到賽車手夢幻朝聖地的大鵬灣國際卡丁車場體驗飆風快感；中午在東港海鮮街享用生猛海味，下午再到帆船基地體驗風浪板與 SUP立式划槳，最後參訪屏東在地創生團隊，製作蚵殼鑰匙圈特色手作，將美好回憶帶回家。

屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽定12月2、3日登場，今年賽事結合在地小旅行，吸引2000多人參與，周邊旅宿一房難求。圖／台灣鐵人三項公司提供
屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽定12月2、3日登場，今年賽事結合在地小旅行，吸引2000多人參與，周邊旅宿一房難求。圖／台灣鐵人三項公司提供
屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽定12月2、3日登場，今年賽事結合在地小旅行，吸引2000多人參與，周邊旅宿一房難求。圖／台灣鐵人三項公司提供
屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽定12月2、3日登場，今年賽事結合在地小旅行，吸引2000多人參與，周邊旅宿一房難求。圖／台灣鐵人三項公司提供
屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽定12月2、3日登場，今年賽事結合在地小旅行，吸引2000多人參與，周邊旅宿一房難求。圖／台灣鐵人三項公司提供
屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽定12月2、3日登場，今年賽事結合在地小旅行，吸引2000多人參與，周邊旅宿一房難求。圖／台灣鐵人三項公司提供
屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽定12月2、3日登場，今年賽事結合在地小旅行，吸引2000多人參與，周邊旅宿一房難求。圖／台灣鐵人三項公司提供
屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽定12月2、3日登場，今年賽事結合在地小旅行，吸引2000多人參與，周邊旅宿一房難求。圖／台灣鐵人三項公司提供

大鵬灣 東港 運動 路跑 鐵人三項

延伸閱讀

台南下營農產有五寶 農遊旅行吸引「都市俗」來見世面

鐵人三項／大鵬灣鐵人賽12月登場 報名人數創新高

今天回嘉…來就送我是馬克貼圖 嘉義小旅行吃的玩的逛不完

代煮業者深夜談判爆發衝突 東港華僑市場外互毆砸車

相關新聞

選舉界線? 學校公開感謝立委爭取經費 挨批行政不中立

高雄市議會今天進行民政部門質詢，議員邱于軒提及選舉將近，但校園、市府活動卻出現種種行政不中立的態樣，頻走「擦邊球」，要求...

大鵬灣鐵人賽事結合小旅行 今年2千多人報名旅宿一房難求

挑戰自我極限的鐵人三項運動近年蓬勃發展，邁入第10年的屏東大鵬灣 LAVA TRI 鐵人賽，定12月2、3日登場；曾征戰...

屏東牡丹高士部落推家庭農園農林混作 未來拓展原鄉

林業及自然保育署屏東分署推動「家庭農園」，以屏東縣牡丹鄉高士社區作為示範點，與社區協會、文健站、部落青年會與林試所恆春研...

金門又一停車空間將收費！金中停車場明年元旦啟動收費

為了改善金門市區路外停車環境及遭長期久佔之問題，縣府自110年起啟動停車收費，提升停車周轉與使用效率，縣府今天表示，金城...

高雄演唱會經濟反超越台中 副市長：台中連串盛會應更好

台中市民進黨議員聯合質詢，台中市旅宿業營收今年遭高雄超車 ，建議台中借鏡高雄「演唱會經濟」，在台中巨蛋未啟用前，也要運用...

鳳山登革熱爆群聚335戶被強制噴藥 藍批：高市府除噴藥好像沒招了

高雄市昨新增36例本土登革熱病例，累計達1470例，其中鳳山社區群聚有5例，3例為曹公國小附近個案，防疫人員劃定方圓約百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。