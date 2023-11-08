屏東牡丹高士部落推家庭農園農林混作 未來拓展原鄉

林業及自然保育署屏東分署推動「家庭農園」，以屏東縣牡丹鄉高士社區作為示範點，與社區協會、文健站、部落青年會與林試所恆春研究中心與屏科大合作，歷時1年半，21戶家庭農園調查332種植物，呈現部落多層次農林混作，並釐清外界好奇高士佛有關植物18種，未來將此概念拓展到屏東原鄉部落，調查成果即日起到11月19日在屏東林業服務小棧展出。

林業署屏東分署長楊瑞芬說，「家庭農園（HomeGardens）」源自美國1970年代，家庭農園有韌性社區部落概念，可自給自足，生物多樣性，傳統應用智慧發展韌性社區，也能兼顧保種。

計畫團隊在高士部落21戶家庭農園調查332植物，呈現部落特有多層次農林混作系統，經屏科大團隊調查，釐清外界好奇高士佛命名、或與高士佛有關的植物共18種。部落耆老及青年合作，挖掘在地25種重要民族植物，採集與影像記錄將傳統知識保存，也產出具在地特色的伴手禮，包含高士佛植物泡茶杯，與融入月桃精油、食茱萸與野薑花天然純露的蜂蠟蠟燭，部落活化民族植物知識，成為里山倡議韌性社區示範點，未來推展到屏東其他原鄉。

屏科大森林系教授陳美惠說，計畫調查發現，高士部落家庭農園栽種植物332種，分為穀類、香料、裝飾香花、藥用、水果等12項作物類型。農田裡種的樹118種、蔬菜67種、裝飾香花63種，顯現部落農業是混合種植系統，家庭農園蘊藏特殊植物品種與具文化內涵民族植物。

明年是牡丹社事件150年，高士佛指的是牡丹鄉的高士佛社，1874年牡丹社事件聞名。高士部落座落恆春半島，其地處東南、西南氣候區界的中央位置，有利於植物散播及遷移，在此南北交匯及東西交流，被植物地理學者認為具特殊意義的植物地理區。

屏科大森林系老師助理教授楊智凱說，日治時間的植物研究者佐佐木舜一、相馬禎三郎與早田文藏，更在當時記錄超過10種以上的植物皆以高士佛（kuskus）為名，爬梳相關資料，整理18種以高士佛（kuskus）為名或與高士佛有關的植物，例如高士佛澤蘭、高士佛紫金牛、高士佛樫木、高士佛赤楠等。

高士社區督導張美惠說，高士部落孩子們，國小畢業後要再回到部落等到大學畢業或40多歲，長期分離生活，文化易消失，這次民族植物調查，展現家庭農園重要性，也讓長輩與青年，透過影像紀錄。部落民族植物復育，讓部落過去自耕自食的生活模式，與傳統作物與民族植物智慧，搭配景觀設計管理，帶動部落10戶以上打造家庭農園，建立耕食生活示範點，讓傳統知識被種回來，得以傳承。