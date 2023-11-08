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鳳山登革熱爆群聚335戶被強制噴藥 藍批：高市府除噴藥好像沒招了

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
曹公國小附近爆發本土登革熱疫情，為配合市府噴藥防治，許多居民一早聚集在校門口前。記者吳慧芬／翻攝
曹公國小附近爆發本土登革熱疫情，為配合市府噴藥防治，許多居民一早聚集在校門口前。記者吳慧芬／翻攝

高雄市昨新增36例本土登革熱病例，累計達1470例，其中鳳山社區群聚有5例，3例為曹公國小附近個案，防疫人員劃定方圓約百公尺內335戶住家，緊急入室內噴藥防治，引發居民恐慌，擔心疫情大爆發，議員則批，高市防登革熱好像只噴藥這一招，但噴了又噴，病例還是持續上升，應有更積極防疫方式。

高雄鳳山區曹公國小門口今群聚數十位衛生與環保防疫人員，與約百名居民，因當地昨新增3例本土登革熱例，分別為家庭群聚2人及社區感染1人，衛生局昨畫定方圓約100公里為防治區域，逐戶貼單通知要緊急防治，也就是要進入居民家中噴藥，戶數高達335戶。

今一早防疫人員即聚集在曹公國小門口，準備進入335戶住家一一噴藥，這些住戶原有要上班的為此請假，也群聚在校門前，你一言我一語的，擔心登革熱要爆發，一名陳先生說，看到市府這種大陣仗，以為是發生什麼大疫情，且臨時進入家裡噴藥，得連夜用塑膠布蓋傢俱，真是非常困擾。

高市衛生局解釋，曹公國小附近染疫新增人數，至昨是三名，都已安排住院隔離，因為有群聚，防疫團隊採取「孳生源檢查、噴藥滅蚊、擴大疫調採檢」的三合一緊急防治工作，該地建築形態透天住宅居多且密集，才會一次貼單335戶噴藥防治，「不是只進室內噴藥，室外也會噴藥防治。」

高市議員鍾易仲表示，上月3日他在議會市政總質詢，市長陳其邁告訴他，高市登革熱疫情，在11月時曲線會往下，事實卻非如此，高市對防治登革熱，好像除了噴藥，沒有別招，一噴再噴，讓市民非常困擾，且病例還是一直增加。

曹公國小校長劉熾慧指，鄰近社區爆發登革熱病例，校園防治也不敢鬆懈，持續積極清除積水容器。衛生局則指，會在學生放學後，才對曹公國小校園噴藥消毒，以降低對學生困擾。

防疫人員進行疫調。記者吳慧芬／翻攝
防疫人員進行疫調。記者吳慧芬／翻攝

登革熱 衛生局 疫情 高雄市 社區感染

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