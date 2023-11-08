高雄姐妹市只剩筆友功能？藍營要求行國處提高實質交流

高雄市議會今天進行民政部門質詢，市議員白喬茵指高雄市有38個姐妹市，其中20個只剩寄信，質疑「姐妹市難道只剩下筆友功能？」在明年預算提高下，要求提高實質交流。行國處長張硯卿表示，網站資訊更新未即時，預算提高是因疫後國際互訪交流增加。

白喬茵說，查閱網站資料，高雄市有38個姐妹市，其中20個只剩寄信的功能。從美國阿肯色、佛羅里達、華盛頓州，到南美洲哥倫比亞、東南亞菲律賓，就只是寄新年信、寄禮品，「難道姐妹市只剩下筆友功能嗎？」看不出有什麼合作交流經驗與記錄。馬爾地夫2023年連問候信都沒有，最後一次寄信是2021年，馬爾地夫仍是高雄姐妹市，為何獨漏？

白說，109年補助27萬在波特蘭、布里斯本、釜山等姐妹市花車製作及慶典相關費用，112年在相同額度下，只補助了波特蘭市的花車製作及慶典相關費用，其他不見了，雖是一樣的錢。113年編列組團赴各姐妹市與友好城市訪問，以赴國際性會議考察等旅費，比112年多了50萬元，多在哪裡？2023波特蘭玫瑰節，行國處也有人前往，但翻閱資料，都看不到花車，請問27萬花在哪裡？

白喬茵質疑113年接待外賓編列的經費大幅增加了80%，從100多萬到300多萬元，是否有進一步深度交流？中央部會、台北市都有相關規定，她建議行國處對接待外賓的餐費、禮品，應訂定明確經費使用準則。在六都國際交流經費比較，高雄經費顯高於新北、台中、台南，但高雄姐妹市卻比這些縣市少。

行國處長張硯卿表示，姐妹市的網站資料確實有些更新沒有那麼即時，像佛羅里達州議員參訪市政等，後續會立即補上。與姐妹市互動交流，疫後國際互訪交流增加，明年預算有增加。針對外賓來訪，市府會安排到處看看高雄的最新建設，執行率都有9成多。