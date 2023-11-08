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嬤尋50年前恩人 等到悲傷消息

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣86歲婦人何雪蓮與兒子走訪過去他們開店做生意的舊址，走進時光隧道。記者蔡家蓁／攝影
金門縣86歲婦人何雪蓮與兒子走訪過去他們開店做生意的舊址，走進時光隧道。記者蔡家蓁／攝影

早期金門有10萬大軍，軍民關係緊密，流傳不少感人故事。86歲婦人何雪蓮在金湖鎮經營餐廳，她透過老兵召集令粉絲頁，想尋找民國60年在南雄師彈藥連擔任連長的楊坤村，經軍友熱心奔走，尋人任務有了突破，可惜楊連長已在今年9月因病逝世，何阿嬤說「我心中永遠記得這位大恩人」。

「綠園餐廳的阿嬤想找您，當年被您貼心照顧的孩子長大了，想跟您說聲感謝，如果有人知道連長聯絡方式，請提供給縣府觀光處，想替阿嬤圓夢」，老兵召集令粉絲頁尋人啟事日前有這篇發文，吸引關注，不少軍友在LINE群轉傳。

何阿嬤原本務農，丈夫早逝，當時最小孩子才出生10個月，她帶6個孩子開店養家，幫阿兵哥洗衣、縫補軍服，賺微薄薪資扛家計，當時周邊有10多人做洗軍服這行，楊連長交代部屬特別照顧何婦，給孤兒寡母多些溫暖。

阿嬤提及，當年承租的房子很小、沒有床鋪，全家7人睡地板，楊連長知道後，立即派連上木工利用廢棄砲彈木箱增建閣樓，改善一家人居住環境。多年來，阿嬤始終惦記著楊的恩情，每年辦老兵召集令活動，都會期盼那個熟悉身影出現，想當面向楊連長致謝。

阿嬤心願經過網路發酵，國民黨立委吳斯懷得知後，也指示辦公室同仁向退輔會等單位求助，查到楊的地址與電話，沒想到得知楊連長已過世，金門榮服處登門告知噩耗，阿嬤淚流滿面，相當難過。阿嬤的女兒感性地說，因為有楊連長伸出援手，全家才能度過難關，否則手足可能已被迫分離。

阿嬤 老兵 餐廳

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