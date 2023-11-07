顛覆客家音樂刻板印象 高雄客家音樂祭將媲美金曲獎

高雄市政府舉辦高雄客家音樂祭，特別找來金曲歌王謝宇威擔任音樂總監，邀集眾多金曲獎等級客家藝人，讓12月9日前來衛武營國家藝術文化中心的聽眾，聆聽到不僅於傳統客家山謠的客家音樂。

「高雄客家音樂祭-麥客瘋」將在12月9日衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行，特別邀請金曲歌王謝宇威擔任音樂總監，演出的卡司陣容有山狗大後生樂團、生祥樂隊、羅文裕等金曲獎等級藝人，還有彤溫岑二重唱、謝宇威樂團、世界合唱大賽冠軍尼布恩合唱團、高醫聲樂社、鋼琴演奏家陳瑞斌，將顛覆民眾對於客家音樂只有「山歌」、「小調」和「八音」刻板印象。

台灣客家族群近年來深度融入臺灣社會的各個層面，不僅僅是傳統文化的守護者，更是臺灣多元文化的一部分。客家音樂不再侷限於傳統山歌，跳脫小調曲風的框架，融合現代搖滾、嘻哈等多元創作風格，使客家文化以更豐富的面貌開展在各族群之間。

記者會上，彤溫岑二重唱以活潑輕快的歌聲揭開序幕，立委許智傑也清唱一小段客家歌，市議員鍾易仲、林智鴻也親自到場致詞肯定。