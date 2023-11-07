快訊

傳柯文哲堅持全民調、手機市話各半 侯友宜回答4字

3名台灣男子在柬埔寨涉嫌販毒被捕 繳獲超過2公斤K他命

經歷SARS、新冠疫情…北市10餘里長籲「和平醫院」還給社區 蔣萬安拍板了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顛覆客家音樂刻板印象 高雄客家音樂祭將媲美金曲獎

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
彤溫岑二重唱在「高雄客家音樂祭-麥客瘋」記者會上演唱，揭開序幕。記者蔡世偉／翻攝
彤溫岑二重唱在「高雄客家音樂祭-麥客瘋」記者會上演唱，揭開序幕。記者蔡世偉／翻攝

高雄市政府舉辦高雄客家音樂祭，特別找來金曲歌王謝宇威擔任音樂總監，邀集眾多金曲獎等級客家藝人，讓12月9日前來衛武營國家藝術文化中心的聽眾，聆聽到不僅於傳統客家山謠的客家音樂。

「高雄客家音樂祭-麥客瘋」將在12月9日衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行，特別邀請金曲歌王謝宇威擔任音樂總監，演出的卡司陣容有山狗大後生樂團、生祥樂隊、羅文裕等金曲獎等級藝人，還有彤溫岑二重唱、謝宇威樂團、世界合唱大賽冠軍尼布恩合唱團、高醫聲樂社、鋼琴演奏家陳瑞斌，將顛覆民眾對於客家音樂只有「山歌」、「小調」和「八音」刻板印象。

台灣客家族群近年來深度融入臺灣社會的各個層面，不僅僅是傳統文化的守護者，更是臺灣多元文化的一部分。客家音樂不再侷限於傳統山歌，跳脫小調曲風的框架，融合現代搖滾、嘻哈等多元創作風格，使客家文化以更豐富的面貌開展在各族群之間。

記者會上，彤溫岑二重唱以活潑輕快的歌聲揭開序幕，立委許智傑也清唱一小段客家歌，市議員鍾易仲、林智鴻也親自到場致詞肯定。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，高雄客家音樂祭將不同文化元素巧妙結合，演出的多樣性不僅豐富了音樂祭的內容，更形成一個文化交流平台，達到文化共融的成效。

「高雄客家音樂祭-麥客瘋」舉行記者會，邀請民眾入場聆聽不同於傳統的客家音樂。記者蔡世偉／翻攝
「高雄客家音樂祭-麥客瘋」舉行記者會，邀請民眾入場聆聽不同於傳統的客家音樂。記者蔡世偉／翻攝

高雄市 樂團

相關新聞

近百年老店「里港文富餛飩」大腸桿菌超標遭罰 公司說話了

屏東縣知名老店「里港文富餛飩」於澎湖縣農會農民購物中心販售的餛飩，昨遭衛福部食藥署公布大腸桿菌複檢超標，被罰3萬元，被列...

高市府欲認購高雄銀20億元股票 女議員諷只能同意否則將背罪名

高雄市府是高雄銀行最大股東，高銀今向高雄市議會報告計畫增資50億元，高市府計畫認購其中20億元，若不認購，高市府持股比率...

高市草擬鋼鐵業加嚴標準 環團籲無法達標汙染源應停用

高雄市環保局今天邀集鋼鐵業者及環保團體，舉辦第5次高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準公聽研商會，會中針對鋼鐵業排放標準、改善...

屏縣議員批學童營養午餐超難吃 籲成立專法提升品質

屏東縣議會今召開第2次定期會，議員黃明賢於質詢時表示，縣內中小學營養午餐平均單價僅46元，已跟不上當前物價，再向教育處長...

後援會總會長陳乃靜涉為郭台銘賄選 郭倍宏沉痛發聲了

高雄第六選區立委參選人郭倍宏的的後援會總會長、前高雄市議員陳乃靜涉嫌幫郭台銘賄選買連署書，遭檢方帶回調查，昨晚羈押禁見；...

高市開辦失智者「團體家屋」 居家環境讓失智者安居、家屬安心

家有失智者，其他家族成員，不論工作或上學時，都難以安心，高雄市府在鳳山、大樹與旗山區，設置失智者「團體家屋」，讓失智者可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。