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青年活動中心活化緩慢 民代批像鬼城

聯合報／ 記者王昭月蔡世偉／高雄報導

高雄澄清湖青年活動中心救國團退租後閒置多年，內政部去年審議通過興建原民博物館園區，預訂2027年完工開幕，但迄今無動靜，議員指此地原是高雄人愛去的休閒場域，也是青年公民訓練好去處，但封閉後雜草叢生，從夢想休閒之地變為鬼城；市府表示，行政院可行性評估及環境影響評估都通過，綜合規畫草案審議中。

兼都計委員會主委的副市長林欽榮表示，目前市級都市計畫已變更完成，並請原民會與中央對接，盡早促成推動；行政院原民委員會說明，國立原民博物館籌設計畫106年重新選址擇定澄清湖園區，已通過可行性評估及環境影響評估，目前綜合規畫草案審議中。

議員鄭安秝表示，湖清湖青年活動中心場域達14公頃，早年是許多高雄人休閒好去處，也是青年學子公民訓練場，但近年封閉，她日前會勘發現，路旁草長得比人高、房舍嚴重毀損，現場髒亂、惡臭四溢，連泳池都雜草叢生，有孳生蚊蟲疑慮，慘不忍睹。

鄭安秝說，中央計畫興建原住民博物館，但看不見進度，任由青年活動中心從夢想休閒之地變「鬼城」，應該盡速翻新活化。

立委許智傑也說，原博館是帶動澄清湖觀光發展重要指標，配合捷運黃線工程、高雄中城2.0計畫，將向行政院要求加速動工。

青年 澄清湖 博物館

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