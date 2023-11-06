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閒置25年 高雄三角窗店面出租了
高雄市區中正四路、中華三路口的三角窗金店面，曾是老高雄人必逛的「主婦商場」，閒置25年終於租出去了，門前近日貼出內部整修、商務旅館籌備中告示，房仲業者計算樓坪與租金行情，推估閒置25年，租金少收逾億元，出租後可望帶動周邊商機。
高雄市文化局表示，中正路是高雄過去的金融一條街，市府9月已進行舊市議會公辦都更案簽約，未來會活化周邊商圈，並引進新創產業、服務業和金融業，恢復往日榮景。
中華路與中正路口這棟三層樓建築有571坪，總樓地板面積約965坪，過去曾是「主婦商場」，25年前商場歇業後閒置，一直未見運用。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，主婦商場舊址是黃金地段，當坪租金每坪約800元，商場若以1000坪計，月租金約80萬元，比起早期100餘萬月租金已降不少，若國旅開放，該處近愛河及六合夜市、新崛江商圈等地，可望帶動周邊商機。
市議員湯詠瑜表示，本案有重要指標意義，證明活化老舊城區真的要靠公私協力。
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