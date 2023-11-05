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獨／演到劇情高潮突然大停電...高雄衛武營戲劇院供電異常 觀眾：太瞎了

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獨／演到劇情高潮突然大停電！高雄衛武營戲劇院供電異常 觀眾：太瞎了

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
衛武營國家藝術文化中心戲劇院今天下午演出「廣藝劇場NO.5《徽因》臺韓合創音樂劇」，演到情節高潮時突然斷電，請觀眾出場等候。圖／讀者提供
衛武營國家藝術文化中心戲劇院今天下午演出「廣藝劇場NO.5《徽因》臺韓合創音樂劇」，演到情節高潮時突然斷電，請觀眾出場等候。圖／讀者提供

衛武營國家藝術文化中心戲劇院今天下午演出「廣藝劇場NO.5《徽因》臺韓合創音樂劇」，演到情節高潮時突然斷電，請觀眾出場等候，有人不耐先行離去，直呼「太瞎了！」衛武營表示，因高壓供電設備異常，戲劇院演出中斷1小時，於下午4點46分恢復正常演出，觀眾如提早離場可辦理退票。

林姓觀眾說，第一次看戲看到國家級整個衛武營演藝廳停電，真是「沒有最瞎、只有更瞎！」大概3點多，「徽因」正演到徐志摩與林徽音在倫敦船上相識的精彩時刻，大家沉醉在劇情中，突然大停電，戲劇院內只剩兩盞大燈亮起，應該是緊急用燈。

觀眾在座位等了10分鐘後，廣播宣布因為技術問題要觀眾先行離場，中場休息15分鐘。觀眾在大廳等了10分鐘後，廣播又宣布因技術問題，要等到4點30分才能恢復，觀眾可先行離場，等待4點半憑票根再行入場。門口有人排隊等著退票，有人是接下來還有事、有人是搭高鐵來看戲，無法留下來，遺憾可惜了一齣好戲......。

衛武營表示，今天下午因高壓供電設備異常，影響戲劇院廣藝劇場NO.5《徽因》臺韓合創音樂劇演出，演出中斷1小時，於下午4點46分恢復正常演出，觀眾如提早離場可辦理退票。歌劇院節目-雲門50　鄭宗龍《波》，舞台演出未受影響，但演出期間觀眾席緊急照明燈光亮起，觀眾如因燈光問題影響觀賞演出，可向衛武營反映說明後申請退票。另音樂廳與表演廳未受影響正常演出。

衛武營表示，場館供電設備異常，已於下午4點17分排除並恢復電力供應，電力中斷期間無發生民眾受困電梯、手扶梯等事件。衛武營館內設備都定期檢修，高壓供電設備於今年6月17日完成年度保養及檢查，後續衛武營將對此次異常設備再加強保養檢測工作。

衛武營國家藝術文化中心戲劇院今天下午演出「廣藝劇場NO.5《徽因》臺韓合創音樂劇」，演到情節高潮時突然斷電。圖／讀者提供
衛武營國家藝術文化中心戲劇院今天下午演出「廣藝劇場NO.5《徽因》臺韓合創音樂劇」，演到情節高潮時突然斷電。圖／讀者提供
衛武營國家藝術文化中心戲劇院今天下午演出「廣藝劇場NO.5《徽因》臺韓合創音樂劇」，演到情節高潮時突然斷電，請觀眾出場等候。圖／讀者提供
衛武營國家藝術文化中心戲劇院今天下午演出「廣藝劇場NO.5《徽因》臺韓合創音樂劇」，演到情節高潮時突然斷電，請觀眾出場等候。圖／讀者提供

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