獨／演到劇情高潮突然大停電...高雄衛武營戲劇院供電異常 觀眾：太瞎了

衛武營國家藝術文化中心戲劇院今天下午演出「廣藝劇場NO.5《徽因》臺韓合創音樂劇」，演到情節高潮時突然斷電，請觀眾出場等候，有人不耐先行離去，直呼「太瞎了！」衛武營表示，因高壓供電設備異常，戲劇院演出中斷1小時，於下午4點46分恢復正常演出，觀眾如提早離場可辦理退票。

林姓觀眾說，第一次看戲看到國家級整個衛武營演藝廳停電，真是「沒有最瞎、只有更瞎！」大概3點多，「徽因」正演到徐志摩與林徽音在倫敦船上相識的精彩時刻，大家沉醉在劇情中，突然大停電，戲劇院內只剩兩盞大燈亮起，應該是緊急用燈。

觀眾在座位等了10分鐘後，廣播宣布因為技術問題要觀眾先行離場，中場休息15分鐘。觀眾在大廳等了10分鐘後，廣播又宣布因技術問題，要等到4點30分才能恢復，觀眾可先行離場，等待4點半憑票根再行入場。門口有人排隊等著退票，有人是接下來還有事、有人是搭高鐵來看戲，無法留下來，遺憾可惜了一齣好戲......。

衛武營表示，今天下午因高壓供電設備異常，影響戲劇院廣藝劇場NO.5《徽因》臺韓合創音樂劇演出，演出中斷1小時，於下午4點46分恢復正常演出，觀眾如提早離場可辦理退票。歌劇院節目-雲門50 鄭宗龍《波》，舞台演出未受影響，但演出期間觀眾席緊急照明燈光亮起，觀眾如因燈光問題影響觀賞演出，可向衛武營反映說明後申請退票。另音樂廳與表演廳未受影響正常演出。