快訊

湧入3千人 柯文哲高雄競總成立「大進場走8分鐘」舞台突塌陷眾人嚇壞

1婦人到院前死亡…宜蘭太平山遊覽車翻覆 肇事車定期檢驗且未查獲違規

52歲婦健檢報告「紅通通」還不吃藥 醫師火大再聽下句話瞬間感動

登革熱疫情拉警報 高雄四個行政區爆發家庭群聚

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
防疫人員進行疫調工作。圖／高市衛生局提供
防疫人員進行疫調工作。圖／高市衛生局提供

高雄市今新增登革熱本土個案31例，累計達1409例，感染源可能為台南者共3例，分別為鳳山、苓雅及美濃各1例；社區群聚衍生19例，分別為鳳山及三民各5例、前鎮及小港各2例、大寮、苓雅、楠梓、前金及鹽埕各1例；單點新增個案共9例，分別為鳳山4例、苓雅、大樹、小港、仁武及鼓山各1例。

新增病例中，包括鳳山、三民、前鎮與楠梓區，都有家庭群聚現象，衛生局提醒市民朋友如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，特別是曾感染登革熱、年長及具高風險慢性病（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）民眾，若出現持續發燒、牙齦出血、流鼻血、持續性嘔吐、嚴重腹痛、黏膜出血、解黑便、躁動不安、皮膚出現紫斑、昏睡休克等登革熱重症警示徵象及出血徵兆，應盡速就醫。

衛生局提醒民眾若出現登革熱重症警示徵象應快就醫。圖／高市衛生局提供
衛生局提醒民眾若出現登革熱重症警示徵象應快就醫。圖／高市衛生局提供

登革熱 發燒 高雄市

延伸閱讀

非熱區台南佳里登革熱卻滿百例 今天下午大規模清消

台南歸仁區發現第二型登革熱 羅一鈞：下週起非熱區恢復PCR

台中登革熱快篩陽+3都到過疫區 北屯、沙鹿、西屯民眾注意了

南市登革熱破1萬8千例 出現「第2型」有高雄足跡

相關新聞

登革熱疫情拉警報 高雄四個行政區爆發家庭群聚

高雄市今新增登革熱本土個案31例，累計達1409例，感染源可能為台南者共3例，分別為鳳山、苓雅及美濃各1例；社區群聚衍生...

被消貪打敗！高雄60元吃到飽便當店爆紅 老闆：過陣子就喊卡

高雄大寮一間便當店上月底推出「60元內用吃到飽」活動，被PO網後小店爆紅、大排長龍，有人「魚、肉往死裡夾又吃不完」，讓老...

來自15國逾千名好手悠遊「東方夏威夷」 墾丁國際馬拉松今晨開跑

「日本航空墾丁國際馬拉松」於今清晨5點半在縣長周春米鳴槍下開跑，共1300名來自15個國家的馬拉松好手參與，競逐由日本航...

港都高校熱音祭展開 高雄學子勁歌熱舞傳承活力

「港都高校熱音祭聯合迎新活動」今在高捷技擊館站蛋形廣場舉行，有10所在地中學、大學熱音社帶來表演，自2011年開辦迄今，...

高雄學校營養師團隊出動 駐蔬食博覽會宣導蔬食新風潮

高雄市教育局為宣導均衡飲食與健康蔬食，學校營養師團隊出動到佛光山「國際書展暨蔬食博覽會」設攤，在眾多出版社、農產品等攤位...

「主婦商場」閒置25年…租金蒸發上億 最近整修黃金店面下一步做這個

高雄市區中正四路、中華三路口的三角窗金店面，閒置25年終於租出去了。這棟過去曾是老高雄人必逛的「主婦商場」，最近貼出內部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。