登革熱疫情拉警報 高雄四個行政區爆發家庭群聚

高雄市今新增登革熱本土個案31例，累計達1409例，感染源可能為台南者共3例，分別為鳳山、苓雅及美濃各1例；社區群聚衍生19例，分別為鳳山及三民各5例、前鎮及小港各2例、大寮、苓雅、楠梓、前金及鹽埕各1例；單點新增個案共9例，分別為鳳山4例、苓雅、大樹、小港、仁武及鼓山各1例。

新增病例中，包括鳳山、三民、前鎮與楠梓區，都有家庭群聚現象，衛生局提醒市民朋友如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，特別是曾感染登革熱、年長及具高風險慢性病（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）民眾，若出現持續發燒、牙齦出血、流鼻血、持續性嘔吐、嚴重腹痛、黏膜出血、解黑便、躁動不安、皮膚出現紫斑、昏睡休克等登革熱重症警示徵象及出血徵兆，應盡速就醫。 衛生局提醒民眾若出現登革熱重症警示徵象應快就醫。圖／高市衛生局提供