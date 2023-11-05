好屏生活 屏東社區產業限定店進駐勝利星村 快閃一個月

屏東縣20多個農村再生社區推出超過50種特色商品，即日起到12月3日進駐屏東勝利星村，邀請大家逛勝利星村時走訪社區產業限定店，感受屏東的「好屏生活」。

縣長周春米說，農村再生社區各有不同產業特色，各自展現在地文化及品牌形象，透過縣府補助產品研發與包裝設計的輔導，並提供社區更多銷售平台，與跨域合作、異業結盟，打造產品新樣貌新型態，塑造產品的品牌形象，提升市場價值及產值。

周春米表示，繼屏東社區產業博覽會、台北華山文創園區快閃，來自20多個社區、逾50種特色產品最後來到「金牌店面」勝利星村，是大家共同努的成果，邀請民眾逛屏東社區產業限定店，一定能買得開心、吃得歡喜、用得美麗。

縣府城鄉發展處表示，勝利星村限定店販售的產品，食品類有洽興社區的豆瓜聯萌蔬菜脆片、成德社區22°果可可醬與香檸醬的雙醬組合、瓦磘社區的瓦尚禾黑豆茶禮盒、大坵社區武檸檬－好Chill檸檬粉及大洲社區的菜頭蘿蔔糕等。

消費者喜愛美容保養品，推出新龍社區的龍膽石斑魚鱗膠原蛋白系列、德和社區與隘寮社區的洗沐系列及昌榮社區、赤山社區與泗溝社區的臉部保養等美妝產品。

城鄉處表示，勝利星村限定店展活動期間每周末都有不同活動，現場購買產品單筆消費滿100元以上就能免費享好禮。5日兌換好屏生活特色韓式雞蛋糕；11日至12日享韓式好屏拍貼機拍照一次；18日至19日為超Q農再限定造型棉花糖；最後兩周由龍膽石斑魚麟膠原蛋白所製作芒果口味人氣霜淇淋，數量有限，送完為止。