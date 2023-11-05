重現紅面戰士歷史 部落五感走讀

公視先前熱播的「斯卡羅」，描繪被美軍形容為「紅面戰士」的墾丁排灣族龜仔甪社部落爭回身分、復振文化的用心，屏東縣政府受此感動，推出五感體驗走讀遊程，重現紅面戰士為部落文化所做的努力。

公視取材1867年恆春半島「羅妹號事件」，2021年推出「斯卡羅」一劇，文獻考證，現居墾丁社頂的排灣族龜仔甪社是殺害美籍船員並引發美軍征討的部落，被美軍形容為「紅面戰士」，全盛時有5個社群，在台灣近代史扮演重要的角色。

歷經清朝、日治時代和國民政府治理，原民文化受漢人文化衝擊，龜仔甪社後裔多不會族語，不少人還錯過1956至1963年間政府4次公告平地山胞戶籍登記的限期，成為「偽漢人」。後來經義務律師陳武璋等協助，才實現「身分正義」，族人在文史工作者念吉成協助下，也展開搶救文化大作戰。

屏東縣政府勞青處看見龜仔甪社後裔的用心，輔導「母語復興協會」導入文創元素，推出五感體驗走讀遊程，帶外界重新認識快被歷史淹沒的「紅面戰士」。導讀老師念吉成感嘆，龜仔甪社族人身上流著排灣族血液，因失去登記時限被否定身分，所幸實現身分正義，也逐步搶救回面臨隕滅的文化。