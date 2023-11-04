快訊

新竹男欠稅22萬不敢繼承市區房產 稅務局出手翻轉結局

陸生交換來台1個月親曝兩岸差異 這點她直誇「超讚！」

被拔百根毛髮驗毒！李善均二次應訊憔悴老態畢露

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大鯨魚游進屏菸1936 海洋特展4大展區即日起至26日免費參觀

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府結合國立海洋生物博物館於屏菸1936文化基地，展出「城市遇見海生館」特展，展場分成4區，從4個不同時間點跟視野角度，依序介紹各種台灣常見的海洋生物。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府結合國立海洋生物博物館於屏菸1936文化基地，展出「城市遇見海生館」特展，展場分成4區，從4個不同時間點跟視野角度，依序介紹各種台灣常見的海洋生物。圖／屏東縣政府提供

為促進屏東科學教育發展，縣府結合國立海洋生物博物館於今在屏菸1936文化基地，舉辦「2023第4屆台灣科學節之城市遇見海生館特展暨揚帆啟航探索珊瑚礁」開幕活動，即日起至26日開放民眾免費參觀，現場結合科學小學堂與集章活動，盼透過各種生物化石鯨豚標本與活體珊瑚，讓鄉親能探索海洋生物的過去與未來。

2023第4屆台灣科學節主題為「基礎科學・開創未來」，特展分成4區，從4個不同時間點跟視野角度，依序介紹各種台灣常見的海洋生物。第1站為恆星1016區，敘說各種化石的故事，如稀有的樹葉化石、最珍貴的珊瑚化石、曾經生存在臺灣的大象化石及鯨魚化石等。

第2站為南極星0100區，透過解說員及照片描繪100年前恆春半島的歷史發展，揭開自古以來海洋與人類間密不可分的神秘面紗。

第3站鯨星0203區，有鯨豚標本，可讓民眾認識鯨豚及暸解這海中巨獸為何會浮出水面。柯蘿星0323區為最後一站，介紹一群在海中婀娜多姿、五光十色的珊瑚，透過各種珍奇的活體珊瑚與現場精彩解說，可學習到珊瑚們在海中如何扮演環境建造與維護的角色。

教育處表示，此次結合國立海洋生物博物館豐富與特殊的海洋教育資源，展出「城市遇見海生館」特展，盼透過有趣的科學教育課程活動，由此激發及強化孩子們的科學學習動機。

屏東縣政府結合國立海洋生物博物館於屏菸1936文化基地，展出「城市遇見海生館」特展，展場分成4區，從4個不同時間點跟視野角度，依序介紹各種台灣常見的海洋生物。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府結合國立海洋生物博物館於屏菸1936文化基地，展出「城市遇見海生館」特展，展場分成4區，從4個不同時間點跟視野角度，依序介紹各種台灣常見的海洋生物。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府結合國立海洋生物博物館於今在屏菸1936文化基地，舉辦「2023第4屆台灣科學節之城市遇見海生館特展暨揚帆啟航探索珊瑚礁」開幕活動，即日起至26日開放民眾免費參觀。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府結合國立海洋生物博物館於今在屏菸1936文化基地，舉辦「2023第4屆台灣科學節之城市遇見海生館特展暨揚帆啟航探索珊瑚礁」開幕活動，即日起至26日開放民眾免費參觀。圖／屏東縣政府提供

化石 珊瑚 鯨豚

延伸閱讀

新社花海11日登場 免費接駁車、自行開車交通攻略大公開

新社花海11月11日登場 5條免費接駁路線、12處停車場看這裡！

台北國際旅展開幕 長榮航空展出巨型787發動機模型

航空雙雄股價漲逾3% 高層齊聲明年營運會更好

相關新聞

「12年一次」金門后湖海醮今辦祭典 政軍首長到場虔誠祭拜

金門縣每12年一次的后湖卯年海醮，相沿至今，已成為全島唯一有百年以上歷史的普度文化；這項海醮祭典今天上午隆重舉行，縣長陳...

重現消失的墾丁「紅面戰士」歷史 社頂部落五感走讀旅遊新亮點

公視取材1867年恆春半島「羅妹號事件」推出的「斯卡羅」熱播，文獻考證，現居墾丁社頂的排灣族龜仔甪社，是殺害美籍船員並引...

彌陀虱目魚文化節開幕 陳其邁：2年投入4.6億改善漁港

高雄市長陳其邁今天上午出席第25屆彌陀虱目魚文化節活動。陳其邁說，彌陀最重要的漁產是虱目魚，所以每年市政府都會在虱目魚盛...

大鯨魚游進屏菸1936 海洋特展4大展區即日起至26日免費參觀

為促進屏東科學教育發展，縣府結合國立海洋生物博物館於今在屏菸1936文化基地，舉辦「2023第4屆台灣科學節之城市遇見海...

四肢癱軟、放聲尖叫...集體「起乩」影片曝光 女子官將首團回應

高雄女子官將首團體「俐祈女子將團」近日參加橋頭區筆秀里萬善爺公廟會，結果疑似中邪集體「起乩」，出現「神奇古怪」模樣，不少團員癱軟、情緒失控甚至放聲尖叫，現場相當失控。事後俐祈女子將團也回應，目前團員們身體已經恢復無大礙，團員與神明有特殊緣分，屬於神明降駕護體保護。

149年前抗日排灣族戰士遭斷頭 流落英國4個勇士頭骨今歸故土

1874年，日軍以「琉球漂民事件」出兵台灣，排灣族人在屏東縣牡丹鄉石門山禦敵，多人戰死，據文獻記載，日軍帶回的4個勇士頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。