大鯨魚游進屏菸1936 海洋特展4大展區即日起至26日免費參觀

為促進屏東科學教育發展，縣府結合國立海洋生物博物館於今在屏菸1936文化基地，舉辦「2023第4屆台灣科學節之城市遇見海生館特展暨揚帆啟航探索珊瑚礁」開幕活動，即日起至26日開放民眾免費參觀，現場結合科學小學堂與集章活動，盼透過各種生物化石、鯨豚標本與活體珊瑚，讓鄉親能探索海洋生物的過去與未來。

2023第4屆台灣科學節主題為「基礎科學・開創未來」，特展分成4區，從4個不同時間點跟視野角度，依序介紹各種台灣常見的海洋生物。第1站為恆星1016區，敘說各種化石的故事，如稀有的樹葉化石、最珍貴的珊瑚化石、曾經生存在臺灣的大象化石及鯨魚化石等。

第2站為南極星0100區，透過解說員及照片描繪100年前恆春半島的歷史發展，揭開自古以來海洋與人類間密不可分的神秘面紗。

第3站鯨星0203區，有鯨豚標本，可讓民眾認識鯨豚及暸解這海中巨獸為何會浮出水面。柯蘿星0323區為最後一站，介紹一群在海中婀娜多姿、五光十色的珊瑚，透過各種珍奇的活體珊瑚與現場精彩解說，可學習到珊瑚們在海中如何扮演環境建造與維護的角色。