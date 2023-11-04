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149年前抗日排灣族戰士遭斷頭 流落英國4個勇士頭骨今歸故土

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台灣代表團日前抵英，4個排灣勇士頭骨返還儀式昨天在愛丁堡大學舉行，在部落祈福除穢儀式後帶回台灣，流落異鄉149年後終於返回故里。圖／牡丹鄉公所提供
台灣代表團日前抵英，4個排灣勇士頭骨返還儀式昨天在愛丁堡大學舉行，在部落祈福除穢儀式後帶回台灣，流落異鄉149年後終於返回故里。圖／牡丹鄉公所提供

1874年，日軍以「琉球漂民事件」出兵台灣，排灣族人在屏東縣牡丹鄉石門山禦敵，多人戰死，據文獻記載，日軍帶回的4個勇士頭骨，輾轉被英國愛丁堡大學收藏，經交涉校方同意歸還後，台灣代表團上月底前往接返，昨天舉行返還儀式，在部落祈福除穢儀式後今早帶返，先暫放南科考古館做科學鑑定，創下國外典藏單位收藏遺骨返還台灣首例。

1871年，琉球宮古島朝貢船遇颱風漂至台灣南部海岸，54人被原住民殺害，1874年日軍出兵來台懲蕃，屏東恆春半島山區的排灣族牡丹和高士佛社，在石門山和日軍激戰，據峽谷天險抗敵，因武器和兵力懸殊，牡丹社頭目阿祿古父子多名族人戰死，之後議和，清廷賠款，史稱「牡丹社事件」；據文獻記載，日軍取下12個勇士頭顱帶回日本，其中4個被輾轉帶至英國，收藏在英國愛丁堡大學人類學系解剖學博物館。

原住民立委伍麗華得知後居間協調，牡丹及高士部落2年多年召開部落會議，同意由原民會負責國際涉外事務，授權委請原民會擬定「愛丁堡大學遺骨返還計畫」，以官方身分向校方要求返還，在外交部協助交涉下，校方同意，原民會副主委鍾興華、牡丹鄉長潘壯志上月底率團前往英國，成員包括牡丹社群頭目、巫師及部落代表等人。

昨天的返還儀式，部落族人身著紅色系的牡丹社群傳統服飾，升狼煙告知祖靈，巫師蘇寶珠赤腳踏著土地，揮動法器，以百年來傳承的儀式與語言，透過傳統信仰儀式接引祖先回歸故鄉、安息故土；潘壯志說，今晚搭機返台後，6日上午將遺骨暫時寄存台灣史前文化博物館南科考古館，確保遺骨獲得專業妥善的保存，進行相關科學鑑驗。

潘壯志說，族人希望先以DNA鑑定證明是先人遺骸，公所將依科學鑑定結果，與部落研議後續安葬處理方式；明年適逢牡丹社事件150周年，鄉公所和縣府將擴大辦理紀念活動，也會將這段遺骨返還的歷程納入主題策展中，希望讓國內外民眾以原住民的觀點，認識台灣近代史上重要的牡丹社事件。

台灣代表團日前抵英，4個排灣勇士頭骨返還儀式昨天在愛丁堡大學舉行，在部落祈福除穢儀式後帶回台灣，流落異鄉149年後終於返回故里。圖／牡丹鄉公所提供
台灣代表團日前抵英，4個排灣勇士頭骨返還儀式昨天在愛丁堡大學舉行，在部落祈福除穢儀式後帶回台灣，流落異鄉149年後終於返回故里。圖／牡丹鄉公所提供
台灣代表團日前抵英，4個排灣勇士頭骨返還儀式昨天在愛丁堡大學舉行，在部落祈福除穢儀式後帶回台灣，流落異鄉149年後終於返還故里。圖／牡丹鄉公所提供
台灣代表團日前抵英，4個排灣勇士頭骨返還儀式昨天在愛丁堡大學舉行，在部落祈福除穢儀式後帶回台灣，流落異鄉149年後終於返還故里。圖／牡丹鄉公所提供
台灣代表團日前抵英，4個排灣勇士頭骨返還儀式昨天在愛丁堡大學舉行，牡丹鄉長潘壯志（左）等人向校方代表致謝。圖／牡丹鄉公所提供
台灣代表團日前抵英，4個排灣勇士頭骨返還儀式昨天在愛丁堡大學舉行，牡丹鄉長潘壯志（左）等人向校方代表致謝。圖／牡丹鄉公所提供

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