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高雄慈心壇主委求指引 擲出緊貼神桌布「立筊」

中央社／ 高雄3日電

高雄小港區慈心壇主委黃隆明昨晚擲筊請示神明，沒想到擲出1個以直立90度之姿、緊貼在神桌布上的「立筊」。黃隆明說，建壇46年來首見這種立筊，其他在場民眾看了也嘖嘖稱奇。

黃隆明今天接受中央社記者訪問表示，因妻子身體健康因素需要治療，他擔心能否順利，因此於昨天晚間約8時30分擲筊請示神明，沒想到擲出的第3筊，竟出現直立90度貼在神桌布上的立筊。在場其他民眾也都來圍觀，驚呼神奇。

黃隆明說，他擲出那一筊時，筊擲到地面後，向上反彈，結果竟然直接彈到神桌布的布面上，且緊緊黏住，至今都沒掉下來；現在予以原狀保留，也持續吸引許多信眾來見證神蹟。有信徒看了說，「活到70歲沒看過這種情形」。

黃隆明說，慈心壇建壇46年以來不曾見過這種立筊，絕對是好兆頭，感謝菩薩出現神蹟保佑他的妻子，也希望後續慈心壇能繼續保佑地方里民及為大家服務。

慈心壇供奉神明為南海觀世音菩薩，位於小港區二苓里大業北路398號，建立於民國66年，並於75年整建後至今。期間結合地方社區發展協會、巡守隊及國民黨高市議員陳麗娜聯絡處，為地方里民服務，成為里民祈求問事與精神寄託所在。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

神明 高雄市

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