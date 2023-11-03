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台泰免簽促兩國觀光經濟交流 高市府赴泰招商引客

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市議會康裕成議長盛讚泰國台商總會實力堅強。記者蔡世偉／翻攝
高雄市議會康裕成議長盛讚泰國台商總會實力堅強。記者蔡世偉／翻攝

高雄市議會議長康裕成及市議員郭建盟於1日曼谷拜會「泰國台灣商會聯合總會」（TTBA）洽談借助台灣政府在泰國的行銷管道及強大的台商通路資源，大力宣傳高雄國際觀光意象，吸引更多觀光客來高雄觀光旅遊。

繼10月31日在曼谷成功辦理觀光行銷推介會，掀起高雄觀光熱潮。11月1日高雄市議會議長康裕成及市議員郭建盟也一同在曼谷，拜會「泰國台灣商會聯合總會」（TTBA）。觀光局局長高閔琳表示，在曼谷的推介會活動，受到很多在地業者的關注與好評，顯見泰國業界對於投資高雄也有高度興趣。

訪泰期間，高雄市政府希望透過台商在地強大的網絡、力量與協助，未來能促成「高雄曼谷雙城論壇」，並協助高雄與泰國各城市連結互動與交流，進而締結友好姊妹城市。

泰國政府宣布11月10日起台灣旅客免簽的條件下，讓台泰、高雄與曼谷兩個城市在觀光旅遊、智慧城市、美食及文化節慶、宗教信仰、運動產業等多元面向能有更多深入交流的機會，並吸引更多泰國業界投資高雄、更多泰國旅客造訪高雄。

高雄市議會康裕成議長指出，泰國台商總會的實力在世界台商總會內有目共睹；疫後有許多國際企業進駐開發，歡迎泰國台商總會能盡快安排到高雄參訪投資，高雄市議會與市府團隊也會全力協助各項配套措施。

泰國台灣商會聯合總會陳漢川總會長表示，除協助台灣政府推動新南向政策，在台泰之間推動智慧城市與科技發表、農業、醫療、教育、慈善、宗教及國防等面向深度交流，未來也將鼓勵會員企業辦理海外員工獎勵旅遊、大型年會或產品發表會，首選到高雄辦理。

高雄市觀光局長高閔琳（右）率領代表團拜會泰國台灣商會聯合總會，左為陳漢川總會長。記者蔡世偉／翻攝
高雄市觀光局長高閔琳（右）率領代表團拜會泰國台灣商會聯合總會，左為陳漢川總會長。記者蔡世偉／翻攝

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