台泰免簽促兩國觀光經濟交流 高市府赴泰招商引客

高雄市議會議長康裕成及市議員郭建盟於1日曼谷拜會「泰國台灣商會聯合總會」（TTBA）洽談借助台灣政府在泰國的行銷管道及強大的台商通路資源，大力宣傳高雄國際觀光意象，吸引更多觀光客來高雄觀光旅遊。

繼10月31日在曼谷成功辦理觀光行銷推介會，掀起高雄觀光熱潮。11月1日高雄市議會議長康裕成及市議員郭建盟也一同在曼谷，拜會「泰國台灣商會聯合總會」（TTBA）。觀光局局長高閔琳表示，在曼谷的推介會活動，受到很多在地業者的關注與好評，顯見泰國業界對於投資高雄也有高度興趣。

訪泰期間，高雄市政府希望透過台商在地強大的網絡、力量與協助，未來能促成「高雄曼谷雙城論壇」，並協助高雄與泰國各城市連結互動與交流，進而締結友好姊妹城市。

泰國政府宣布11月10日起台灣旅客免簽的條件下，讓台泰、高雄與曼谷兩個城市在觀光旅遊、智慧城市、美食及文化節慶、宗教信仰、運動產業等多元面向能有更多深入交流的機會，並吸引更多泰國業界投資高雄、更多泰國旅客造訪高雄。

高雄市議會康裕成議長指出，泰國台商總會的實力在世界台商總會內有目共睹；疫後有許多國際企業進駐開發，歡迎泰國台商總會能盡快安排到高雄參訪投資，高雄市議會與市府團隊也會全力協助各項配套措施。