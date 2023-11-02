石門古戰場登錄為屏東縣史蹟 彰顯牡丹社事件歷史價值

石門古戰場為牡丹社事件關鍵一役「石門之役」發生地，是牡丹社及高士佛社人抵禦日軍入侵之處，見證台灣原住民族捍衛家園的重要歷史事件，經屏東縣文資審議會通過登錄為史蹟，明年牡丹社事件將屆150周年之際，更加彰顯其重要的歷史價值與意義。

1871至1874年間，從「琉球漂民事件」至「日本出兵台灣」攻打牡丹地區台灣原住民族的一連串歷史事件，史稱「牡丹社事件」，為一涉及台灣原住民族、琉球、中國及日本多方面的國際事件。

西元1874年，日本藉口琉球漂民事件出兵台灣，與台灣原住民發生激烈的戰爭，排灣族人據石門天險以槍枝、石塊抵禦日軍的攻勢。牡丹社頭目aruqu（阿祿古）父子等多名原住民戰士在戰役中奮戰而亡，史稱「石門之役」。

石門古戰場中的石門峽谷，由石門山及五重溪山夾而成，狀似門戶，故稱為石門，其地勢險要，形成天然的隘口，故有「石門天險」之名，排灣語稱為「macacukes」，有相互支撐之意，另外引申出抵禦外侮之意涵。

屏東縣政府表示，石門之役是牡丹社事件中最重要的一場戰役，不僅見證台灣原住民族捍衛家園的決心，更凸顯在台灣近代史上的重要地位，macacukes石門古戰場通過登錄屏東縣史蹟，亦成為全國第七件法定史蹟文化資產。