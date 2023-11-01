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甜點控集合 高市推2款香蕉蛋糕全聯上架

中央社／ 高雄1日電

高雄市農業局推出2款以香蕉為材料的限定甜點將於全省全聯超市上架販售。其中「香蕉巧克力蒸蛋糕」，由榮獲世界金牌的「地表最強烘焙女神」裴志偉監製，有著首創獨特滋味。

農業局今天新聞稿表示，全聯化身地表最強甜點店，推出限時不限量「香蕉巧克力蒸蛋糕」、「香蕉巧克力杯子蛋糕」，3日起至12月7日在全台1000多家供應甜點的門市都買得到。農業局與全聯為推廣高雄旗山香蕉，並加碼宣布11月6日至16日期間，購買新上市的2款甜點，任1款都享加購旗山蕉現折新台幣10元優惠，消費者別錯過。

「香蕉巧克力蒸蛋糕」，是由2022年盧森堡世界盃廚藝大賽中榮獲雙料金牌的裴志偉監製，透過首創三層餡料漢堡式夾心，以香蕉卡士達作為雙餡，中間搭配巧克力鮮奶油增添豐富口感。另款甜點「香蕉巧克力杯子蛋糕」，上層為軟質香濃巧克力、中層為高雄香蕉慕斯餡、巧克力蛋糕及最底層巧克力慕斯餡，撒上雪Q丁增加口感。

台灣是香蕉王國，今年香蕉產量約33萬噸，其中以高雄旗山香蕉饒富盛名。旗山農會總幹事方介佐說，旗山香蕉遠近馳名品質優良，製作成的蛋糕保證色香味皆獨占鰲頭，透過全聯超市平台銷售全國各地，幫助農民多元化行銷拓展香蕉市場，邀請喜愛香蕉的消費者一起來「蕉」個朋友。

農業局行銷輔導科數據，高雄市香蕉生產面積約2169公頃，全年產量約4萬7800公噸，成熟時外皮鮮黃，果肉口感Q彈細緻、香味濃郁，營養價值高，是最具代表性的國民水果。這次強強聯手以水果結合甜點角度，創造最大農業價值與市場，歡迎愛好甜點消費者選購。

香蕉 巧克力 甜點

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