屏東石斑養殖小漁村不只養魚 枋寮新龍村「翻玩」遊程也熱賣

屏東縣枋寮鄉新龍村是沿海偏僻小漁村，也是養殖重鎮，因應漁村人口老化、缺工、和高不確定性的輸陸禁令，社區9年前透過農村再生計畫和社區再造轉型，以產學合作提升漁產品附加價值外，導入食漁教育的遊程也逐年升級，其中由主廚研發以各國經典海岸料理的主題餐，彷如環遊世界，成為小旅行最夯的招牌，老社區展現新風貎，更讓人看到開拓永續發展在地產業經濟的無限可能。

「沒有不景氣，只有不爭氣！」枋寮鄉新龍社區發展協會理事長林春來說，新龍村有「龍膽石斑的故鄉」美譽，並擁有台灣最南端的海茄苳紅樹林，近山靠海風景優美，但和多數漁村一樣，青壯人口不斷流失，同樣面臨漁村缺工和高不確定性的輸陸禁令，透過農村再生計畫鄉，不僅提升產品附加價值、改造社區環境更發展社區小旅行，透過遊程將社區轉型至6級產業。

他說，草創時期大家都抱著懷疑眼光，在縣府輔導與產學界協助下慢慢被看見，養殖魚種包括龍膽石斑、青斑和午魚等高經濟魚種，產生的魚鱗、内臟等廢棄物，透過產學合作提煉出膠原蛋白等周邊商品，提升附加價值同時解決環保問題，銷售額並提撥回饋老人關懷，漁村體驗之旅則結合枋寮地方特色、餐廳、民宿成為地方特色旅遊，讓遊客徜徉「樂漁、慢漁、食漁」漁村新生活，品味非日常生活的新鮮感。

他說，近年休閒漁業逐漸升級，遊程有社區人文導覽、風味餐烹煮、手工藝品、漁民生活體驗等，讓遊客到池邊餵食龍膽石斑，體驗漁村風情和漁民生活，今年再和多名西餐主廚合作，巧妙運用在地新鮮食材，以各國經典海岸料理為主題，設計地中海、日本沖繩、西班牙、義大利等異國風味的海鮮料理，彷如環遊世界，池邊餐桌的餐具和服務品質也同步升級，海洋餐桌已成為亮眼招牌，開賣常搶購一空。