推動跆拳道菁英選手培訓 高市議員助一臂之力

為培育跆拳道競技運動選手實力，高雄市議員李雅慧協助君龍跆拳道館推動「跆拳道菁英選手培訓計畫」，主動協助找尋民間資源，幫助弱勢家庭基層選手培訓，期待透過基礎跆拳道訓練，發掘具潛力的優秀小選手，也帶動運動風氣。

市議員李雅慧表示，本次計畫匯集君龍跆拳道館教練黃金隆、高雄市水上運動綜合訓練協會理事長林國樑、呈祥保險經紀人總裁胡志誠、雄輝工程董事長賴建豪，募得培訓課程、跆拳道服、TPASS通勤月票（高雄市399方案），讓孩子安心參加培訓，通勤學習零負擔，期許培育在地人才，為高雄爭取體育好成績。

本次計畫培訓從今年九月至明年六月，預計招收十五名，設籍左營、楠梓國小中低收入戶生。目前已有十名學生參與培訓，尚有名額開放報名，歡迎符合資格國小學童，向君龍跆拳道館接洽報名。