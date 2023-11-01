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牡丹社事件戰死流落英國4排灣勇士頭顱將回台 族人盼循族禮安葬

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
我方交涉返還輾轉流落英國的4個屏東排灣族勇士頭顱，歷時3年多籌劃，屏東縣牡丹鄉長潘壯志日前帶團到英國，本月3日將迎回頭骨。圖／本報資料照
我方交涉返還輾轉流落英國的4個屏東排灣族勇士頭顱，歷時3年多籌劃，屏東縣牡丹鄉長潘壯志日前帶團到英國，本月3日將迎回頭骨。圖／本報資料照

1874年日本以「琉球漂民事件」出兵台灣，屏東排灣族人在牡丹石門山據險禦敵、多名勇士戰死，日軍取下12個頭顱帶回日本，其中4個輾轉由英國愛丁堡大學收藏，我方交涉返還後，流落異國的4個勇士頭顱將於本月3日回台；牡丹族人盼先DNA證明是先人後，再找適當地點循族禮入土安息。

公所尊重族人意願並表示，牡丹社事件明年滿150周年，紀念館將納入這段故事，讓國人認識台灣近代史上重要的事件。

1871年，琉球宮古島朝貢船遇颱風在台灣南部岸上岸，其言54人被原住民殺害，日本3年後據此出兵攻打，現居牡丹鄉排灣族人浴血抵抗，因武器和兵力懸殊不敵，史稱「牡丹社事件」，清廷體認到台灣的重要性，轉為積極治；文獻記載，日軍取下12個頭顱帶回日本，其中4個經2次轉手，最後交由曾任愛丁堡大學校長的解剖學家Sir William Turner收藏及記錄。

頭骨年代久遠，根據駐英國台北代表處愛丁堡辦事處資料，確認文獻顯示取得時間為1874至1875年間，地點為牡丹社（Botan），是原住民與日本人武裝衝突發生地，由美國海軍軍官取得後經2次轉手，最後交由曾任愛丁堡大學校長的解剖學家收藏及記錄，原民會交涉返還後，愛丁堡大學也同意。

因「遺骸返還」牽涉層面廣，原民立委伍麗華2020年曾邀原住民族委員會、文化部文化資產局及屏東縣政府，在牡丹鄉公所召開「愛丁堡大學返還先民遺骨計畫」協調會，部落族人贊成運回先人遺骨回鄉安葬，但要證明是祖先；疫情結束後，牡丹鄉長潘壯志日前率團到英國，3日自英國迎回頭骨後，將放在台東史前博物館，待進一步DNA鑑驗，確認後再和族人討論安葬細節，明年5月牡丹社事件屆滿150周年，新落成的紀念館也將納入這段故事，

「流落異地的勇士祖先遺骸要落葉歸根，心情既期待又謹慎！」牡丹族人古英勇說，雖然各種跡象顯示頭骨是牡丹先人，但族人盼鑑驗4個頭顱DNA，取得科學證據證明是族人的先祖，更希望能找到是現在哪一家族牡丹人的先祖，確認後讓先人入土安息，是族人的心願；這不是古文物而是先人遺骸，展示對先人大不敬，可以複製方式呈現這段飄洋過海的故事。

英國 屏東縣政府 排灣族 日軍 伍麗華

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