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高齡阿嬤退休當銀髮居服員 活力滿滿締造職場歸屬感

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
受潮州就業中心就服員的鼓勵，年近70歲康楹筠（右）重拾照服員專長，樂觀面對高齡人生。圖／潮州就業中心提供
受潮州就業中心就服員的鼓勵，年近70歲康楹筠（右）重拾照服員專長，樂觀面對高齡人生。圖／潮州就業中心提供

屏東縣年近70歲的康楹筠曾為了照顧癌夫參加照服員訓練，退休後輾轉來到潮州就業中心求職，受就服員鼓勵重啟居服員生涯，由於服務態度親切深受個案與家屬喜愛，成為當地搶手的居服嬤，現已穩定就業近一年。

康楹筠個性豪邁，大家都稱她「康姐」，早年經營小吃為主，當初是為罹癌老伴，參加照顧服務員訓練，老伴病逝後偶爾兼職當私人看護。退休後兒孫都在外地，康姊雖無經濟壓力，卻因閒不下而到潮州就業中心求職。

潮州就業中心指出，由於康姐年紀大推介不易，就業中心便運用臨時工作津貼，先協助她從事短期清潔工作，契約到期後，她不想閒賦在家，便拜託就業中心再幫她找工作。最後在就業中心的鼓勵之下決定以高齡之姿重返照服員的工作。

雖然工作需要隨機構派案四處跑，康楹筠說，「我也是高齡，最能體會長輩的心情，趁著我身體機能尚佳的時候就應該要去幫助別人，有一天我也會需要被別人照顧。」

一天至少需要跑五個居家照顧的個案，總是充滿活力的她，工作時喜歡哼著小調，個案及家屬都很喜歡她前來陪伴時光，潮州就業中心給她的支持與幫忙，有過照護癌夫的經驗，她深知行動不便的人更需要陪伴，也認為每個人都該預備自我照護的知識來面對老化，居家照護這份工作對她來說非常有意義，她分享不老秘訣：「快樂出門工作，快樂回家！」

高屏澎東分署長郭耿華表示，台灣進入高齡化社會，照顧服務員是未來不可斷缺人力需求，失業勞工運用勞動部「照顧服務就業獎勵津貼」從事照顧服務員最長可領取18個月的獎勵金，歡迎銀髮族投入照服業。

近期勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，求職者只要符合計畫規定，經公立就業服務機構推介至旅宿業與餐飲業及航空地勤等專案職缺工作，符合相關規定就可以申請專案就業獎勵津貼，一般失業勞工每月發給6000元獎勵金，高齡者及特定對象另外加碼，最長12個月；另參加缺工工作相關職類職前訓練，發給結訓學員參訓獎勵。民眾想了解更多照服員課程或獎助資訊可逕上「台灣就業通」查詢，或撥打08-7882214洽潮州就業中心。

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