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減輕環境負荷 高市前金區4大超商試辦專用垃圾袋收運

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市前金區超商配合使用專用垃圾袋。圖／高雄市環保局提供
高雄市前金區超商配合使用專用垃圾袋。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局提升一般廢棄物源頭減量及資源循環，持續推動分類回收外，將以「分階段」、「分區域」方式逐步推動專用垃圾袋措施，今天開始以前金區四大超商、24間門市列為試辦對象，透過使用專用垃圾袋方式，促使超商自身減少廢棄物產生，減輕環境負荷。

環保局長張瑞琿指出，初期選擇前金區超商為試辦對象，是考量城鄉差距、商業特性、民眾生活習性等因素；且因超商在市區相當密集，多半分布於民眾居家、工作場所周邊，常常為民眾外食場所，加上民眾到超商消費用餐匆忙，餐後垃圾多半匆促分類，垃圾與資源回收物混雜，因此先以四大超商7-11、全家、OK、萊爾富為試辦對象，預計試辦半年。

環保局環境衛生管理科強調，試辦對象的四大超商、24間門市，僅一般垃圾需要使用專用垃圾袋打包，再交由垃圾車收運，至於資源回收物與廚餘，仍依以往模式交由資源回收車，無需使用專用垃圾袋。在試辦階段的清除處理費，仍暫維持現有方式徵收，但也將加強輔導超商，在排出垃圾前做好垃圾分類與資源回收，降低一般垃圾排出量。

前金區許小姐說，這樣的措施影響不大，因為自己丟垃圾時原本就有分類概念。不過超商店員反映，工作之餘還要「盯」一下丟東西到垃圾筒的人了，應該會再貼個說明請消費者注意跟配合。

環保局表示，希望透過小區域、少數對象試辦使用專用垃圾袋，可藉此評估執行垃圾減量成效並測試執行上的困難，以作為將來擴大超商推動前的參考，減少執行的困境。

高雄市環保局加強查核超商店內垃圾分類與存放。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局加強查核超商店內垃圾分類與存放。圖／高雄市環保局提供

超商 資源回收 廢棄物 垃圾分類 高雄市

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