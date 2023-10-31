萬聖節大彩蛋 高雄棧貳庫旋轉木馬再延1個月告別

高雄棧貳庫白色旋轉木馬原訂到今年10月底下台一鞠躬，市長陳其邁於昨晚突在臉書宣布，將延至11月，邀大家把握最末一個月時間，到港邊留下美好回憶，堪稱今天萬聖節最大彩蛋。

棧貳庫的旋轉木馬於2018年7月啟用後爆紅，展示半年後，在隔年1月底因合約到期拆除，高雄港土地開發公司重新簽約後，同年9月中旬恢復啟用至今，但因長駐在高雄港邊，長久經海風吹拂，旋轉木馬已脫漆斑駁，10月31日原本應是旋轉木馬的「告別日」，又延長一個月。

市長陳其邁昨晚在臉書預告，今天是棧庫旋轉木馬最後一天，不久又更新，指將延長展至11月底，邀大家把握機會和旋轉木馬道別。

他表示，在高雄蔚藍海景與天空間的純白旋轉木馬，總讓人驚呼「好夢幻」！忍不住拿起手機拍不停。

百年碼頭港埠倉庫邊，陪伴高雄市民近兩千個日子的旋轉木馬，因遊樂設備廠商租約到期、需全面整修，11月30日即將退役。「小馬不動了、燈泡不亮了，不是累了，而是年紀到了」，曾經在這裡有過美好回憶？別忘了最後一個月來港邊看看它！