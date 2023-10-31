快訊

「超級女車手」扮上班族 1年騙過銀行領走2.5億元

中東區域衝突疑慮緩解 美股道瓊指數勁揚511點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際書展暨蔬食博覽會 11月4日佛光山登場

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導

高雄市政府、人間文教基金會共同主辦「2023國際書展暨蔬食博覽會」，11月4日至12日在佛光山佛陀紀念館舉辦，今年訴求為「環保與心保 千手千眼護地球」，呈現生態環保、心靈環保、綠生活三大主題，高雄市將有33校、78車次、2500名師生到佛館進行校外教學。

高雄市教育局副局長吳文靜與佛陀紀念館館長如常法師，昨都出席活動記者會，透過話劇演出，宣導在地蔬果共減碳、綠色工藝最環保、哪叱鬧海學三好、迷你足球小而妙、綠色工藝最環保等亮點，響應全民綠生活，一起守護地球。

「書展是星雲大師遺願『平安幸福照五洲』的最佳寫照！」如常法師表示，國家圖書館推薦百家優質圖書，現場有「雲水書坊-行動圖書館大會師」、「大樹下故事屋」、二場台北新劇團「哪吒鬧海」演出，還有孩子最愛的千人茶禪。

吳文靜表示，市府與佛光山佛陀紀念館合辦國際書展活動已邁入第11年，透過政府與民間資源整合，擴大活動能見度與參與度，提升閱讀風氣並帶動南部地區閱讀風氣，讓高雄蛻變文化氣質的城市。

佛光山佛陀紀念館 高雄市

延伸閱讀

參賽創新技術博覽會 中原大學這些作品抱回1鉑金、2金2銀

南瓜海膽、猴頭菇牛排？自助饗宴吃到飽Buffet　果然匯、漢來海港聰明行銷征服饕客

第三屆「2023 臺灣氣候行動博覽會」今起松山文創展出

海洋裝備博覽會 簽約436億人民幣

相關新聞

金門復國墩漁港 巨型嗆蟹增色

金門縣金湖鎮復國墩漁港最近多一處嶄新亮點「嗆蟹」，超大螃蟹鋼雕矗立於漁港上方，栩栩如生，吸引拍照打卡。金湖鎮長陳文顧說，...

國際書展暨蔬食博覽會 11月4日佛光山登場

高雄市政府、人間文教基金會共同主辦「2023國際書展暨蔬食博覽會」，11月4日至12日在佛光山佛陀紀念館舉辦，今年訴求為...

12年業績成長百倍！ 郡都建設斥資10億在高雄農16建企業總部

公司原設於高雄楠梓區的郡都建設，負責人父子兩代聯手打拚，推案總銷金額從2011年的1億到現在的100億，成長百倍！因應事...

各地物產館紛熄燈 高雄物產館碩果僅存原因開箱

網購及疫情衝擊實體店面生存空間，全台不少物產館紛畫下休止符，開設11年的高雄物產館卻屹立不搖，幾乎是地方政府直營單位中碩...

2023萬丹紅豆馬拉松年底登場 參加就送紅豆

屏東萬丹後村幾名喜愛慢跑的村民於八八風災後有感於人生無常，組成「後村慢跑隊」，征戰國內大小賽事，將參與12月31日舉辦的...

高雄輕軌明年元旦至2月26日免費 新票價只有四種價錢

高雄輕軌歷經10年施工，今年底路網成圓，高雄捷運局表示，預計明年元旦起試營運，慶祝成圓，元旦至2月26日免費，之後採里程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。