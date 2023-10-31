國際書展暨蔬食博覽會 11月4日佛光山登場

高雄市政府、人間文教基金會共同主辦「2023國際書展暨蔬食博覽會」，11月4日至12日在佛光山佛陀紀念館舉辦，今年訴求為「環保與心保 千手千眼護地球」，呈現生態環保、心靈環保、綠生活三大主題，高雄市將有33校、78車次、2500名師生到佛館進行校外教學。

高雄市教育局副局長吳文靜與佛陀紀念館館長如常法師，昨都出席活動記者會，透過話劇演出，宣導在地蔬果共減碳、綠色工藝最環保、哪叱鬧海學三好、迷你足球小而妙、綠色工藝最環保等亮點，響應全民綠生活，一起守護地球。

「書展是星雲大師遺願『平安幸福照五洲』的最佳寫照！」如常法師表示，國家圖書館推薦百家優質圖書，現場有「雲水書坊-行動圖書館大會師」、「大樹下故事屋」、二場台北新劇團「哪吒鬧海」演出，還有孩子最愛的千人茶禪。

吳文靜表示，市府與佛光山佛陀紀念館合辦國際書展活動已邁入第11年，透過政府與民間資源整合，擴大活動能見度與參與度，提升閱讀風氣並帶動南部地區閱讀風氣，讓高雄蛻變文化氣質的城市。