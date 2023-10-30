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種出冠軍米賺不到基本薪資 退休士官長笑：做身體健康

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
76歲的巫璋貴表示自己還想繼續種稻那全國冠軍。記者蔡世偉／攝影
76歲的巫璋貴表示自己還想繼續種稻那全國冠軍。記者蔡世偉／攝影

在高雄美濃地區人稱「士官長」的老農巫璋貴，他種植的稻米連年獲獎，更曾獲得全國第二的佳績。雖然已經高齡76歲，但他仍想繼續種下去，把全國冠軍獎盃帶回美濃。

76歲的巫璋貴，2005年自軍中退伍後，就返回老家美濃務農種稻。從一開始什麼都不懂，到拿到美濃冠軍、全台亞軍，他直言就是要活到老學到老。哪裡有冠軍米，他就去那邊求學，全台走透透，即便對方小他30歲，他也不恥下問。巫璋貴笑說：「以前在軍中，吃飯、打菜都有人幫忙打理，現在什麼事都得自己來。」但也自得其樂。

提起參加比賽的初衷，巫璋貴表示，自己剛種稻時看著別人去參加比賽，自己也心癢癢，當看到熟識的同學也拿獎回來，他內心那股堅毅、不服輸的軍魂油然而生。開始潛心研究，怎麼樣才能種出好米，從秧苗、施肥、灌溉時機、如何灑藥都研究徹底。所以，巫璋貴第一次參賽就獲得佳作，接著連年優勝，更在2017、2019年獲得美濃地區的冠軍，讓他深信自己這麼做是對的。

雖然巫璋貴種植的面積不大，一年產值扣除成本，可能連最低基本薪資都不到，他表示自己的米是要參加比賽的，重質不重量。吳璋貴笑說，年紀大了，賺不賺錢無所謂了，就當做「身體健康」的。因為家中晚輩都不是從事農業相關工作，巫璋貴說那一天真的不務農了，打算將田讓給有興趣年輕人繼續種稻，要把冠軍獎杯拿回美濃。

士官長退伍的巫璋貴種植的稻米連年在美濃與全國地區獲獎。記者蔡世偉／翻攝
士官長退伍的巫璋貴種植的稻米連年在美濃與全國地區獲獎。記者蔡世偉／翻攝

美濃 士官長 稻米

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