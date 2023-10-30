建案損鄰7戶、受災屋塌還被告 住戶求助無門：高雄市府快幫忙

高雄前金區自強一路83巷一處大樓工地去年發生損鄰事故，周邊7戶民宅列危樓拆除，其中未和解的郭姓住戶，由建商提存1060萬元換取市府同意復工，郭家打算原地自建，近期卻遭對方營造廠提告，指房屋殘值只值248多萬元，逾領的提存金約812萬餘元要求返還，郭家房屋無辜受災，還遭營造廠提告討錢，一家無助求助市府卻碰冷釘子，質疑雙方打假球，「到底還能相信誰！」

自強一路坍塌的工地預計興建14樓高住宅，去年3月22日工地曾發生塌陷意外，經建商緊急搶救後復工，8月14日同一地點出現滲水滲砂，造成路面塌陷，自強一路、自強一路83巷共有7戶受災，建物傾斜結構受損，市府立即判定為危樓拆除。

當時高雄市政府要求建案工地停工，建案停擺超過半年，直到今年中復工，已被拆除的7戶，其中6戶與建商達成和解，將交由出事的建設公司郭姓負責人原址重建，建照已在今年由市府核准通過。

郭姓住戶的5樓透天被拆除，他希望原地自建，因建商希望加速復工，因此依「高雄市建築工程施工損壞鄰房事件爭議調處辦法」規定，以受損房屋重建費用加二成金額，以受損戶名義提存在法院。

郭姓住戶的房屋經鑑定後，重建費用估為883萬餘元，加計二成後，承造營造廠共提存1060萬餘元在高雄地院提存所，提存書還載明是「清償提存」，未料郭家領取提存金後，近日卻遭承造營造廠提告「不當得利」。

郭家提供法院文書，營造廠稱提存金不是和解金，只是作為擔保，郭姓住戶並無權領取該筆款項；提告營造廠還稱，郭女受損的透天計算折舊後僅值248萬餘元，還主張重建費用只考慮市場行情，沒考慮到「折舊」，所以郭姓住戶實際受損金額僅248萬元，要求返還逾領的812萬餘元。

收到法院文書的郭家，面對家園受破壞，等不到建商等人賠償，如今好不容易取出提存金，跨出重建家園的第一步，卻反被建商提告，全家陷入無助境地。

郭女受訪說，重建經費估約883萬元，但以現在行情計算，要蓋出一樣的住宅，至少需要逾千萬，她們房子無辜受損被拆除，還要自掏數百萬元重建，建商不僅沒有誠意賠償，還要提告討錢，甚至還稱估值僅248萬元，試問現在200多萬能蓋房子嗎?

郭女稱，當時市府開會要求建商與他們住戶達成協議才能復工，建商也同意將賠償費置於專戶擔保，如今被告後，可見提存金是建商的「假動作」，提存書寫這筆錢是「清償提存」，為何他們領了不代表清償？從頭到尾都沒看到市府幫住戶說話。

日前台北市建案「基泰大直」也爆出損鄰事故，郭女對比北市府照顧受災住戶的態度越感無助，重建之路遙遙無期，還得面臨漫長訴訟，全家陷入困境。