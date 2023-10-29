特教生藝術創作聯展佛陀館展出 覺察世界看到生命之光

「生命之光-2023年高雄市特教生藝術創作聯展」今天在佛陀紀念館五觀堂開幕，共展出80件作品，透過特教學生獨特覺察世界的角度，讓大家看到不同的世界。展出日期至11月12日。

今年特教生藝術創作聯展主題意在傳達「生命之光」，高雄市教育局副局長黃盟惠、佛光山佛陀紀念館永融法師，頒獎表揚優秀特教生。今年榮獲高中組特優的是楠梓特殊學校謝秉均，他從小就是一個塗鴉狂，家裡牆壁、桌椅等都是畫布，是阿嬤、老師慢慢導引，讓他從塗鴉進入繪畫的世界。得獎作品「超級戰車」就是形容阿嬤、老師，有著堅強的外殼，帶著他一路向前衝。

謝秉均從小出生就不說話，直到家人帶他就醫才發現是自閉症小孩，是71歲阿嬤謝陳麗琴將他撫養長大，跟阿嬤感情非常好。他少與人溝通，畫筆成為最好朋友，他的世界鮮豔多變化，阿嬤的家裡包括牆壁、桌子、椅子、甚至床單上只要空白的地方，就會被他塗鴉，直到阿嬤找到白紙讓他在上面作畫，才停止了他四處在家裡塗鴉的行為。

進入特教學校就讀，謝秉均展現繪畫天分，線條相當細膩。他的作品很多來自塗鴉的概念與行為，從畫作中可以發現，自閉症孩子內心情感豐富。獲獎作品創作以縱橫塗鴉、圓形塗鴉與形式塗鴉的筆法，創作出變化多端具有科技感的「超級戰車」，他說就像他的阿嬤跟老師，有著堅硬的外殼，保護並發現他內心繪畫的世界，打開與外界溝通的橋梁。

國中組特優由小港國中學生莊宏恩榮獲，作品為「自畫像」，除了仔細地將自己的特色，如戴黑框眼鏡、臉上有痣特徵寫實畫出外，也將自己怕熱體質與挺著一顆圓滾滾肚子的形象，以詼諧創作將自己臉上的痣放大，並用企鵝來暗喻自己，再以身處極地的背景，表達出嚮往涼快與廣闊的生活。

學前組特優作品「幸福的一家人」，為就讀於凱旋國小附幼的李文軍小朋友創作，作品中有爸爸、媽媽、姐姐與他，運用蠟筆與水彩，以最直接純粹的筆法，呈現一家人出遊的畫面，充滿生命力的表情與姿態融合於大自然中，是最溫暖的風景。李文軍說，常常與家人一起出遊玩樂，有他們的陪伴過得很幸福快樂。