高雄輕軌明年元旦路網成形 新票價出爐最貴搭一圈35元

高雄輕軌路網成圓，預定明年元旦起試營運，但票價也將從一次性收費，改為依里程計費，高捷局表示，明年元旦起試營運期間，仍會有一段優惠價時期，之後將改以里程計費，基本票價為20元，每隔2公里加5元，最貴是坐一圈22.1公里回原站為35元。

高雄輕軌自2013年興建，歷經十年，終於要完工，高捷局計畫在12月9日辦理初勘，今年底前取得交通部營運許可，明年元旦成圓路網營運，高市議會副議長曾俊傑日前在議會交通委員會中，關心路網成圓，是否也意謂輕軌票價將漲價？

高捷局長吳義隆表示，目前輕軌採一次性收費，單次付費30元，以電子票證或乘車碼搭乘輕軌享優惠票價10元，在輕軌成圓後，「還會有一段優惠價時期」 之後，就會回歸正軌，依里程來計費，至於這段優惠價期間有多久?目前還在討論。

吳義隆表示，輕軌未來的收費，將比照高捷依里程計費，基本票價20元，每隔2公里加5元，最貴坐一圈35元。輕軌成圓初期營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘。

曾俊傑表示，輕軌成圓對高雄人是件大事，理應有慶祝的優惠價，希望高捷局也藉此好好行銷、宣傳，吸引更多人來搭輕軌。