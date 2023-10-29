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海！遊樂中 彌陀漁港登場

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
「海！遊樂中」系列活動在高雄彌陀漁港開幕，活動可體驗SUP立式划槳及獨木舟活動。圖／高市海洋局提供
「海！遊樂中」系列活動在高雄彌陀漁港開幕，活動可體驗SUP立式划槳及獨木舟活動。圖／高市海洋局提供

市府與海洋委員會合作舉辦「海！遊樂中」遊憩系列活動起跑，首場在彌陀漁港海岸光廊登場，現場有SUP及獨木舟體驗，還結合在地農漁產品特色的雙市集活動，另展出日本藝術家阿部乳坊「旅途之海」特展，民眾可白天玩到晚上，感受不一樣的漁村景致。

「海！遊樂中」第一場次選在彌陀漁港，開幕日安排青春熱舞及水上鋼鐵人驚奇表演。現場還提供100隻美味烤魷魚趣味活動，報名體驗漁村宗教文化的「擲杯」遊戲，獲得「聖杯」即可免費兌換。

海洋局指出，此次水域遊憩活動以最容易學習上手的「SUP立式划槳及獨木舟」為主軸，培養民眾親海知識與水上運動能力。

10月16日開放報名後立即秒殺，未依時間完成報到，名額釋出現場民眾直接體驗。

代理局長黃登福說，日本藝術家阿部乳坊帶來的「旅途之海」主題特展也正在彌陀漁港展出，期間至11月25日，作品相當生動且深具意涵，邀請大家一同來高雄快樂遊玩，感受熱情的正港海味。

「海！遊樂中」第二場預定11月4日至5日在林園汕尾漁港，第三場11月25至26日在梓官蚵仔寮漁港舉辦，邀請民眾假日到高雄體驗漁村風情。

獨木舟 日本 藝術家

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