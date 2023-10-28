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高屏溪林園堤防越野車玩家競技 水利署開罰並求償

中央社／ 高雄28日電

網路流傳一群越野車玩家把高屏溪林園堤防當成競技場，造成堤防後坡草皮破壞。經濟部水利署第七河川分署回應，將依違反水利法開罰最高新台幣5萬元，並依法求償損失。

針對林園堤防越野車競技，七河分署說明，今天已派駐衛警前往蒐證，查看現場堤防有無受損，及現場是否仍有違規行為，並立即放置簡易告示牌告知。

七河分署指出，越野車玩家行為違反水利法78條第6款「在指定通路外行駛車輛」。由於影片摩托車車牌清晰，後續將發文轄區警方提供車輛所有人個資後，會公文通知車輛所有權人製作筆錄。至於違反水利法78條第6款部分，依水利法93條之3，處新台幣2500至50000元罰款。

社群網路流傳一群越野車玩家近日將高屏溪林園工業區附近的工業二路自行車道堤防當成競技場，畫面中3、4輛越野車逆坡而上塵土齊揚，造成堤防後坡草皮破壞。經查堤防靠近高屏溪出海口，堤坊高度大約3、4公尺，過去曾有沙灘車違規闖入，這次則是首次越野車闖入把堤防後坡當成競技場。

高市府水利局通報七河分署，經派員查看堤防雖未受損，但後坡草皮遭破壞，除依法開罰外，對於草維護造成損失將向這群越野車玩家求償。

越野 高屏溪 摩托車 水利署

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