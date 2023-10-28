全新E500見面會 台鐵5款主力車種一次入鏡

台鐵局全新E500型電力機車今天亮相。屏東潮州機廠同時集結新型EMU900、EMU3000、R200柴電機車與鳴日號塗裝電力機車，透過靜態展示共同迎接E500全新生力軍加入

交通部台灣鐵路管理局新聞稿表示，「十年購車計畫」中最重要的全新E500型電力機車，9月17日抵花蓮港，在完成各項整備作業後，今天在屏東潮州機廠（鐵道文化園區）以新車見面會方式正式亮相。

靜態展示將到下午4時30分，潮州機廠靜態展示區設置人行步道，方便鐵道迷近距離一次補捉台鐵強大全新車隊。包括最美區間車EMU900型、榮獲GoodDesign最佳設計獎EMU3000型、遠自歐洲而來的R200型柴電機車及享譽國際、多次獲獎的鳴日號觀光列車。E500電力機車調車進入靜態展示區與全新車隊集合，也是台鐵5款主力車種一次入鏡唯一機會。

現場R200型柴電機車特別展出搶修救援編組，以及去年6月剛退役的HITACHI日立100噸救險吊車，這也是該型吊車靜態保存整修前最後一次原貌展示。

另外，潮州車輛基地「南方小站」月台中午另展示E500電力機車牽引環島之星迪士尼彩繪觀光列車，民眾可上車參觀；材料廠貨物線則展示R200重聯軍運列車編組，也是不容錯過畫面。

配合今天見面會，台鐵局上午7時30分及8時30分，在潮州站開行「潮鐵專列」彩繪列車直達入園；下午4時30分及6時開行專車返回潮州站，民眾可購票搭乘。園區內並推出R200及E500造型餐盒，另有其他鐵道周邊商品。

E500型是台鐵引進的幹線用大型電力機車，也是台鐵第1款日本製造電力機車。規劃搭載4G網路訊號機，當車輛故障時，訊號機能將故障訊息傳回機務段讓機務人員維修，是台鐵車輛中首度配置此功能的車型。