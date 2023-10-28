快訊

連署進入倒數…郭台銘連續6天未公開露面 行程由賴佩霞「代打」

菜市場不能說的秘密？每週「這2天」買菜最划算 攤商曝原因

「台中金火鳥」多了新伙伴…圓頭細尾網一片問號 都發局解惑了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全新E500見面會 台鐵5款主力車種一次入鏡

中央社／ 屏東縣28日電
台鐵局今於潮州機廠展示全台首輛「E500型」電車，見面會還額外展出台鐵新一代車款，包含EMU900電聯車、EMU3000電聯車、R200柴電機車、鳴日號電力機車等。圖／台鐵局提供
台鐵局今於潮州機廠展示全台首輛「E500型」電車，見面會還額外展出台鐵新一代車款，包含EMU900電聯車、EMU3000電聯車、R200柴電機車、鳴日號電力機車等。圖／台鐵局提供

台鐵局全新E500型電力機車今天亮相。屏東潮州機廠同時集結新型EMU900、EMU3000、R200柴電機車與鳴日號塗裝電力機車，透過靜態展示共同迎接E500全新生力軍加入

交通部台灣鐵路管理局新聞稿表示，「十年購車計畫」中最重要的全新E500型電力機車，9月17日抵花蓮港，在完成各項整備作業後，今天在屏東潮州機廠（鐵道文化園區）以新車見面會方式正式亮相。

靜態展示將到下午4時30分，潮州機廠靜態展示區設置人行步道，方便鐵道迷近距離一次補捉台鐵強大全新車隊。包括最美區間車EMU900型、榮獲GoodDesign最佳設計獎EMU3000型、遠自歐洲而來的R200型柴電機車及享譽國際、多次獲獎的鳴日號觀光列車。E500電力機車調車進入靜態展示區與全新車隊集合，也是台鐵5款主力車種一次入鏡唯一機會。

現場R200型柴電機車特別展出搶修救援編組，以及去年6月剛退役的HITACHI日立100噸救險吊車，這也是該型吊車靜態保存整修前最後一次原貌展示。

另外，潮州車輛基地「南方小站」月台中午另展示E500電力機車牽引環島之星迪士尼彩繪觀光列車，民眾可上車參觀；材料廠貨物線則展示R200重聯軍運列車編組，也是不容錯過畫面。

配合今天見面會，台鐵局上午7時30分及8時30分，在潮州站開行「潮鐵專列」彩繪列車直達入園；下午4時30分及6時開行專車返回潮州站，民眾可購票搭乘。園區內並推出R200及E500造型餐盒，另有其他鐵道周邊商品。

E500型是台鐵引進的幹線用大型電力機車，也是台鐵第1款日本製造電力機車。規劃搭載4G網路訊號機，當車輛故障時，訊號機能將故障訊息傳回機務段讓機務人員維修，是台鐵車輛中首度配置此功能的車型。

台鐵 觀光列車 鐵道迷

延伸閱讀

郭台銘屏東潮州連署又出事！200元買個資 檢方聲押3人獲准

國寶級影后和NCT泰容美顏齊入鏡！ LOEWE 24早春好威

突破傳統嘉義水果月曆青農時尚入鏡 推銷農特產

國3南下潮州匝道汽車突起火 烈火濃煙幸無人傷

相關新聞

全新E500見面會 台鐵5款主力車種一次入鏡

台鐵局全新E500型電力機車今天亮相。屏東潮州機廠同時集結新型EMU900、EMU3000、R200柴電機車與鳴日號塗裝...

全新日系E500亮相 台鐵組全方位營運車隊

台鐵局「十年購車計畫」主力車種中最新的日系E500型電力機車，今天在屏東潮州機廠亮相。E500將擔任推拉式自強號、莒光號...

睽違3年！中鋼今舉辦集團結婚典禮 67對新人甜蜜牽手

中鋼集團今天在衛武營國家藝術文化中心舉辦集團結婚典禮，中鋼董事長翁朝棟親自出席，為67對步入浪漫婚禮殿堂的新人們擔任證婚...

監委金門巡查 陳福海提追求兩岸和平 要展開積極對話

監察委員王美玉、葉宜津日前到金門進行3天的地方巡察，總共受理16件陳情案，當中土地陳情案就有8案，是最大宗，昨天兩人也拜...

金門辦地板滾球運動大賽 66場精彩賽事振奮人心

金門縣政府今天在金門縣立金城體育館舉辦了一場令人振奮的地板滾球運動大賽，共有166人次參與，共進行了66場精彩的賽事。教...

高雄「海！遊樂中」彌陀漁港登場 水上鋼鐵人驚奇表演

高雄市政府為了推動民眾鼓勵民眾親近海洋，與海洋委員會合作舉辦「海！遊樂中」遊憩活動，讓民眾可以利用假日到高雄各漁港小旅行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。