高雄「海！遊樂中」彌陀漁港登場 水上鋼鐵人驚奇表演

高雄市政府為了推動民眾鼓勵民眾親近海洋，與海洋委員會合作舉辦「海！遊樂中」遊憩活動，讓民眾可以利用假日到高雄各漁港小旅行。首場活動今天在彌陀漁港海岸光廊登場，現場有SUP及獨木舟活動，還結合具有在地農漁產品特色的雙市集活動，日本藝術家阿部乳坊「旅途之海」特展也正在彌陀漁港展出，民眾可以從白天玩到晚上，感受不一樣的漁村景致。

海洋局說，「海！遊樂中」遊憩活動從今、明兩天在彌陀漁港登場，接續在11月4日至5日在汕尾漁港、11月25至26日在蚵仔寮漁港舉辦；此次水域遊憩活動規劃以最容易學習上手的「SUP立式划槳及獨木舟」作為民眾親近、親進海洋的體驗主軸，10月16日開放線上報名後立即秒殺，活動當日如已報名民眾未依時間完成報到，會將名額釋出，讓現場民眾直接登記體驗。

海洋局代理局長黃登福說，開幕活動將在今天下午1點30分舉辦，特別邀請高雄女中漾舞社來展現青春活力的熱舞及水上鋼鐵人驚奇表演。今天下午2點30分，將提供限量100隻美味的烤魷魚，只要民眾透過體驗漁村宗教文化的「擲杯」遊戲獲得「聖杯」即可免費兌換。

黃登福表示，日本藝術家阿部乳坊「旅途之海」主題特展目前也正在彌陀漁港展出，期間至11月25日，作品相當生動且深具意涵，邀請大家一同來高雄快樂遊玩，感受熱情的正港海味。