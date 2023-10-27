快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東九如鄉前鄉長張振亮涉賄判無罪 議員遞補資格暫不受影響

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導
九如鄉前鄉長張振亮涉賄遭起訴，屏東地院今一審判無罪，讓張振亮的屏東第二選區議員遞補資格暫時不受影響。記者劉星君／攝影
九如鄉前鄉長張振亮涉賄遭起訴，屏東地院今一審判無罪，讓張振亮的屏東第二選區議員遞補資格暫時不受影響。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉前鄉長張振亮，因鄉長2任屆滿，去年投入屏東縣議員第二選區選舉，檢方接獲檢舉，張準備30萬元委由江男買票，並與友人廖女以每票500元行賄，張振亮被依涉嫌違反選罷法起訴，此案牽動張振亮是否能順利遞補屏東第二選區議員吳亮慶的空缺。屏東地院今一審判張振亮無罪，讓張的遞補資格暫時不受影響。

59歲張振亮曾任九如鄉第17、18屆鄉長，2022年登記參選屏東縣第二選區議員，未料遭人檢舉涉嫌買票。經檢方調查，發現張為順利當選，以報紙包覆3疊千元鈔，總計30萬元，於去年10月20日某晚交付友人江男，未料還未行賄就被查獲，2人行為僅止於預備階段。

檢方指出，張振亮另於去年10月21日晚上10點左右搭車與友人廖女碰面，張當面告知對方數日後會託人轉交行賄款，而廖女確實於隔日收得9萬元，日後以每票500元代價，向數名鄉親買票，未料3人行為遭人檢舉曝光，皆被依違反公職人員選舉罷免法起訴。

地院今一審認檢方舉證不足，判張振亮、江男無罪，而廖女則因犯交付賄賂罪，判2年徒刑、緩刑5年，褫奪公權3年，1年內須向公庫支付8萬元，及接受法紀教育6場次。

屏東縣 鄉長 議員 賄款 選罷法

延伸閱讀

郭台銘連署爭議接連爆…連署行賄恐涉選罷法 法界這樣分析

臉書評前外交官談防疫政策挨告 旅美教授陳時奮判無罪

富士康遭查稅、連署涉行賄 郭台銘取消行程引關注

郭台銘連署站涉行賄！大咖是「溫泉大亨」3百萬交保 檢再擴大追查

相關新聞

朱銘《太極-前推》 移高美館修復

已逝雕塑大師朱銘作品《太極-前推》原位於高雄市中正運動場廣場外，民眾反映作品樹木遮蓋，有時淪為街友棲身所。高美館表示，日...

「我們生活節」見屏女力崛起

屏東縣府以「職場性別平權」為主軸，首次舉辦「我們生活節」系列活動，縣長周春米說，近10年來屏東女性勞動人口增加7000人...

國城、甲桂林強強聯手 「鳳山都更好」都更案翻轉鳳山

國城建設公辦都更案「鳳山都更好」，全案總銷達50億元；預計蓋6棟15層高的現代化大樓，翻轉閒置荒廢20年的高雄縣稅務新村...

亞洲滑輪錦標賽屏東選手大放異彩 屏縣府致力培育運動人才

第19屆亞洲滑輪錦標賽於中國大陸北戴河舉行，為期7天賽事，今27日正式結束，12個參賽國家中，台灣隊成績排名第一，豪取3...

屏東九如鄉前鄉長張振亮涉賄判無罪 議員遞補資格暫不受影響

屏東縣九如鄉前鄉長張振亮，因鄉長2任屆滿，去年投入屏東縣議員第二選區選舉，檢方接獲檢舉，張準備30萬元委由江男買票，並與...

高雄藤枝18.2K柔合橋今通車 居民終於有安全回家路

高雄藤枝聯外道路柔合橋今天舉行舉行通車典禮，讓長年得繞道通行、行走便橋的居民有了一條安全回家的路，也期待通車後能帶來更多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。