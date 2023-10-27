屏東九如鄉前鄉長張振亮涉賄判無罪 議員遞補資格暫不受影響

屏東縣九如鄉前鄉長張振亮，因鄉長2任屆滿，去年投入屏東縣議員第二選區選舉，檢方接獲檢舉，張準備30萬元委由江男買票，並與友人廖女以每票500元行賄，張振亮被依涉嫌違反選罷法起訴，此案牽動張振亮是否能順利遞補屏東第二選區議員吳亮慶的空缺。屏東地院今一審判張振亮無罪，讓張的遞補資格暫時不受影響。

59歲張振亮曾任九如鄉第17、18屆鄉長，2022年登記參選屏東縣第二選區議員，未料遭人檢舉涉嫌買票。經檢方調查，發現張為順利當選，以報紙包覆3疊千元鈔，總計30萬元，於去年10月20日某晚交付友人江男，未料還未行賄就被查獲，2人行為僅止於預備階段。

檢方指出，張振亮另於去年10月21日晚上10點左右搭車與友人廖女碰面，張當面告知對方數日後會託人轉交行賄款，而廖女確實於隔日收得9萬元，日後以每票500元代價，向數名鄉親買票，未料3人行為遭人檢舉曝光，皆被依違反公職人員選舉罷免法起訴。

地院今一審認檢方舉證不足，判張振亮、江男無罪，而廖女則因犯交付賄賂罪，判2年徒刑、緩刑5年，褫奪公權3年，1年內須向公庫支付8萬元，及接受法紀教育6場次。