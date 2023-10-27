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耗資百億 旗津將建過港第二隧道

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
高市交通局長張淑娟（右）答詢時，指過港第二隧道將採漁港路路廊方案。圖／翻攝自高市議會網站
高市交通局長張淑娟（右）答詢時，指過港第二隧道將採漁港路路廊方案。圖／翻攝自高市議會網站

旗津居民期盼多年的過港第二隧道，昨天終於露出曙光，高雄市交通局長張淑娟昨在議會答詢時表示，過港第二隧道可行性評估已到收尾階段，確定採用漁港路路廊，將會盡速報請交通部核定。議員認為「等太久了」，呼籲加速時程，地方居民指採漁港路路廊方案，僅使用港區土地，「免拆厝」再好也不過，希望早點動工。

高雄市議會昨進行交通部門質詢，議員簡煥宗指出，旗津居民仰賴過港隧道到市區，但隧道老舊，自1984年通車迄今已39年，雖然中央進行2.19億元延壽工程，提升隧道路面品質，讓使用年限到2049年，並預定2039年才要做第二條過港隧道，期許交通局加速。

張淑娟表示，過港第二隧道是旗津聯外交通重要配套規畫，交通部曾指等國道7號通車後，再考量過港第二隧道案，但市府認為不能拖延，前年開始進行過港第二隧道可行性研究，近期已到期末報告收尾階段，確定採用漁港路路廊方案。

張淑娟說，初估經費100餘億元，港務公司直言負擔不起，高市府也沒那麼多經費，市府將與港務公司協調，以此屬於港區重要建設計畫，朝公共建設計畫方式爭取經費，會盡速報可行性計畫給交通部。

簡煥宗說，等到2039年才施工，距今還有16年，長時間、變數大，市府應加速時程，不要讓旗津居民等那麼久，「感覺看得到，吃不到」。

國民黨籍議員陳美雅說，過港隧道老舊，常封路整修，若逢假日就易塞車，交通部也許會說旗津居民可搭渡輪往返市區，但渡輪有時間性，中央勿漠視旗津居民權益，趕緊動工，居民沒辦法再等16年。

旗津區旗下里長杜勝輝表示，地方居民殷殷期待新過港第二隧道已久，原考量的擴建路路廊方案要拆遷民宅，地方有反彈聲音，若採取漁港路路廊方案，僅使用港區土地「免拆厝」，希望早點動工。

根據高市府規畫，過港第二隧道漁港路路廊由漁港北三路開始，穿越港區第四貨櫃中心連結到旗津一路，未來若銜接國道1號只需架設高架。

交通部 張淑娟 議員

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