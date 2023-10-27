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連江府會訪國台辦 提3項合作

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江報導
連江縣長王忠銘（左三）、議長張永江（右二）、立委陳雪生（左二）日前拜會國台辦主任宋濤（右四）。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（左三）、議長張永江（右二）、立委陳雪生（左二）日前拜會國台辦主任宋濤（右四）。圖／連江縣政府提供

連江縣長王忠銘、議長張永江、立委陳雪生日前拜會國台辦主任宋濤，會中因應兩岸團體旅遊逐步開放，為了活絡馬祖與福州友善交流，提出常態旅遊、海運快遞與馬酒銷售3項合作，甚至提出福州市民比照馬祖縣民可購買三節配酒等優惠。

馬祖府會首長一行人拜會中共國務院台灣事務辦公室與宋濤，此外，福州市委書記林寶金、福州市台辦主任鄧達木，也到北京參與座談，宋濤還用福州話與馬祖府會首長對話，氣氛融洽。

連江縣政府表示，此次提出會談3項建議，包括恢復兩岸常態旅遊，今年不僅台灣人連假期間爭相赴馬祖旅遊，各商圈也向國際旅客招手，唯獨兩岸間仍隔一道牆。衷心希望攜手並進，恢復團體旅遊；兩岸盡速恢復常態旅遊後，也能進而給予馬祖關注。

此外，王忠銘也為馬祖積極爭取海運快遞專區，他認為，應「強化南竿海運快遞專區、建立北竿物資快件專區」。除分擔台北運量，並加快物流處理時效，擴大經貿商機。

王忠銘也希望國台辦協助爭取將「馬酒」視為「福建名酒」，他表示，「馬祖高粱酒」商標於2021年2月14日獲國家知識產權局核發商標註冊證，建請通告福建省台辦與馬祖對接，共推將馬酒視為福建名酒。

王忠銘表示，有關馬酒產業發展策略，可分為長程目標通銷內地、短期目標暢銷福州來進行，福州市人口達800萬人，建議可比照馬酒針對馬祖居民三節配售酒模式，提供福州市民較優惠專供酒，盼給予酒稅降低的優惠政策，用較優惠的價格，將馬酒配售給福州市居民。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

馬祖 王忠銘 宋濤

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