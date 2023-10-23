重陽節不孤獨 邀澎湖老人之家長者品嚐美味料理

台灣公益廚師協會聯手福朋喜來登、澎澄飯店，前進衛生福利部澎湖老人之家，準備營養又美味的五星級餐盒，讓老人之家院民及日照學員，透過味蕾感受各界匯集的愛心，歡度重陽佳節。

由台灣公益廚師協會理事長張宇騏領軍，率領台灣本島20多名成員，搭乘義廚列車首度抵澎，在衛生福利部澎湖老人之家，推行敬老崇孝義廚活動，邀請福朋喜來登主廚葉尚廣掌勺，讓院區感受不一樣的重陽佳節團圓氣氛，希望藉由每次活動讓社會每個角落都能看到協會的用心關懷，照顧院區更是不遺餘力。

張宇騏表示，公益廚師協會秉持公益初衷，今年在重節前夕推出敬老崇孝義廚列車，在國內完成百餘場之後，在今天重陽節剛好來到澎湖，各主廚拿出本領，料理長者適合的料理，送上幸福與關懷，期盼藉由此活動，讓未來有更多人投入與參與，讓社會每個角落都充滿愛。

衛福部澎湖老人之家主任莊華洲表示，老人之家是目前專責辦理安養、養護與日照的收容機構，目前全院有大小院民近百人，感謝公益廚師協會與澎湖喜來登五星級酒店聯合，在重陽節為長者送上愛心的九宮格五星級盒，長者們都開心的吃完，特別致贈感謝狀表達感謝。