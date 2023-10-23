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左營高鐵科技之心都更招商 打造北高雄商辦中心門戶

中央社／ 高雄23日電

高市府今天在高雄舉辦「左營高鐵科技之心公辦都更案」招商說明會，預估開發後量體約7萬坪，民間投資總金額約新台幣175億元，可將左營高鐵站區打造為北高雄重要商辦中心門戶。

高雄市政府財政局今天上午於高雄舉辦「左營高鐵科技之心公辦都更案」招商說明會，並宣示成立廉政平台，盼透過公平、公正、透明的招商程序推動此案。

副市長林欽榮表示，此案開發基地位於高鐵左營站西側及半屏山風景區南側，往北有台積電進駐的楠梓產業園區、往南可連結國道10號及國道1號高速公路。

林欽榮指出，為解決產業發展所帶來車流及提升左營、楠梓交通服務量能，將現行翠華路30公尺路幅拓寬至40公尺；此外，新台17線濱海道路南段興闢計畫，預計民國115年底全線通車，後續還有台39線、國道7號等新闢交通建設串聯。

財政局說明，此案共有3塊基地，使用分區為第3、4種商業區，面積共約5300坪，預估開發後量體約7萬坪，民間投資總金額約175億元，可規劃A級商辦大樓、會展空間、商業設施等多元機能，打造北高雄重要商辦中心門戶。

財政局表示，此案基地位於左營高鐵站前，全數為公有土地，產權單純，並將增闢公園、停車場，新增公益性設施；10月5日正式公告徵求實施者，明年2月21日截止投標，歡迎潛在投資人搶得投資先機，共創高雄進步繁榮。

高鐵 國道 林欽榮

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