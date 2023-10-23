重陽節紀念因疫去世長者 沖繩台裔女藝術家融合習俗創作令人動容

台裔沖繩藝術家胡宮雪娜將台灣喪葬紙紮習俗，詮釋在沖繩傳統的風車祭上，前天農曆9月7日沖繩當地人慶祝97歲長者長壽的日子，胡宮雪娜創作紙紮風車遊行紀念在疫情期間不幸驟逝的外婆，引起當地主流媒體QAB琉球朝日放送、沖繩タイムス（沖繩時報）熱烈關注連日報導。

「兩年前外婆過世了，在台灣的我，頓時失去創作動力，直到在書上認識了台灣的紙紮民俗，我決定把它與沖繩的風車祭結合。」胡宮雪娜說，年少經歷過戰爭衝擊的外婆，是她在創作上的心靈導師，兩年前，出發去看他在沖繩的展覽時，不慎跌倒因而住進醫院，短短一周內驟逝，令她心慟到無法接受。

受限疫情因素，當時人在台灣的胡宮雪娜，必須輾轉赴東京或大阪，隔離兩周後，才能回到沖繩探望住院的外婆，因此，就連告別式都是以視訊進行。

胡宮雪娜難以認知外婆去世的事實，但想起外婆期待能參加慶賀長者97歲的風車祭，一年前，胡宮雪娜開始計畫藝術行動，結合台灣紙紮習俗，製作外婆喜愛的事物裝飾在遊行車上，在今年沖繩風車祭典上，替外婆一圓美夢。

近日，沖繩當地主流媒體QAB琉球朝日放送、沖繩タイムス獲知胡宮雪娜的藝術行動，一連多日大幅報導她為外婆風車祭的藝術行動，以及她在世界遺產座喜味城跡美術館內所辦的展覽。

沖繩タイムス社會部記者吉田伸指出，疫情期間不少民眾驟然去世，許多家庭如同胡宮雪娜的家庭，來不及好好向亡者送別，而這個結合台日文化的藝術創作，正好能安慰在世的家人，也能將長者好好紀念。

雖然，要將費時一年籌備創作的紙紮藝術品全部燒毀，讓在地人感到惋惜，但要找到合適燃燒的地點也並不容易，胡宮雪娜選在那覇市首里崎山町内一塊空地，將紙紮藝術作品燃燒遙祭外婆。

前天風車祭當天，藝術作品沿著外婆生長的讀谷村沿街遊行至那覇市首里崎山町内空地，下午請來僧侶祭拜儀式後，藝術作品被熊熊大火中吞噬，場面莊嚴感人，不僅現場家人感動落淚，就連3名一路隨行的沖繩記者也頻頻拭淚。