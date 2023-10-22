東港春節年街改共和新村復辦 下周招商為期5天設120攤吸金

屏東東港春節年街停辦多年，經鎮代提案後，鎮公所確定明年2月9日至13日在共和新村復辦，由軍方出借5百個免費停車位，攤商可於25、26日到鎮公所報名，11月7日抽出120攤，2區攤位租借費各為5千及1萬元；鎮代黃俊嵐表示，東港每逢年節吸引大批參拜及搭船人潮，年街位處人流聚集地，讓復辦消息傳開後，攤商詢問度日漸增加，定能帶動地方觀光。

黃俊嵐表示，東港鎮東隆宮、朝隆宮等廟宇雖在過年期間湧入大批民眾拜拜，但無法確實留下人潮在地消費，再加上去大鵬灣風景區還有小琉球的龐大遊客群，若能將這些「附加價值」帶進年街，不僅帶來錢潮，也提升地方觀光效益。

為何選址共和新村？黃俊嵐指出，共和新村眷改後人去樓空，占地萬坪空間閒置多年，軍方出借的空地可提供5百個免費停車位，且該處遠離住宅區，公所若封街辦活動絕不擾民，再比鄰「海產街」光復路，絕對可以帶動周遭觀光產業，若東港年街辦理成功，也能彰顯共和新村的使用價值，「別讓它再閒置下去，可惜了好空間。」

他說，對不少攤商而言，相對行之有成的潮州、內埔年街市集，東港年街算是首辦，業者們都仍在觀望當中，但他對東港年街很有信心，「自公布報名事項後，攤商詢問度日漸增加，可見大家對東港年街的期待。」