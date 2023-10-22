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高雄「萌鬼萬聖夜」28日大遊行 路線交管資訊看這裡
高雄市政府10月28日將舉辦「2023高雄萬聖節大遊行」活動，預估超過5千人參加，當日下午4點至晚間8點，五福一路至五福二路周邊將交管，提醒用路人能提早改道，市府邀請民眾一起參與。
高雄市教育局表示，2023高雄萬聖節大遊行主題是「萌鬼萬聖夜」，28日活動期間五福一路（和平一路至光華一路間）雙向車道周邊淨空、禁停車輛，禁止汽、機車通行，五福二路（光華一路至中山一路間）西向車道周邊淨空、禁停車輛，禁止汽、機車通行，提醒用路人提早改道。遊行活動人潮眾多，為使當地交通順暢，建議民眾多搭乘大眾運輸工具，出發地點臨近捷運文化中心站。
教育局說明，周六遊行路線位於新興區五福二路北側路段，起點為文化中心，終點為中央公園，從晚上6點到8點將由特別打造5米高8米長的大型南瓜遊行車，及各種萌鬼一起遊行，陪孩子們度過歡樂的萬聖節。當天遊行隊伍的超級主角們，也會在活動當天現身與大家搗蛋說嗨，沿街也將貼心設置三個補水站，周圍有超過 100個店家逗趣互動討糖。
現場也準備1500個萬聖節發光搖搖棒，活動當天下午4點在文化中心開放小朋友排隊領取，並邀請高雄熊、街頭藝人與大小朋友同樂。
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