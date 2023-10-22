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義大升級5D鬼船全沉浸式驚嚇 拚搶萬聖節商機

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
義大世界升級5D鬼船搶占萬聖節商機。圖／義大遊樂世界
義大世界升級5D鬼船搶占萬聖節商機。圖／義大遊樂世界

高雄義大遊樂世界近日將園內遊憩設施「5D鬼船」升級，打造成全沉浸式體驗鬼屋，搶占萬聖節商機，預估業績將較去年同期成長2成以上。

義大遊樂世界日前將園內「5D鬼船」升級，將原本就融合3D全息投影、AR科技的設施，再導入裸視3D魅影及懸空擬真動態顯示技術，融合視、聽、嗅、觸及數位動畫科技應用，打造有別傳統鬼屋的全沉浸式逼真驚嚇體驗。

義大世界表示本次升級為增加遊客的驚嚇新鮮感，將「宴會廳」牆面創造出另一個虛擬空間，再搭配動態捕捉機，打造女鬼逼真飛撲遊客的視覺互動。此外，「無底洞」以幽閉船艙氛圍，利用四面高解析LED，加入鏡面反覆折射原理，創造出深不見底的高空恐懼感。

隨著萬聖節即將到來，義大世界也推出萬聖月，除了5D鬼船設施升級，28日將在義大世界購物廣場舉辦全台最長1300公尺萬聖遊行，預估遊客人潮相較去年同期成長2成以上。

遊樂園中的鬼屋設施向來深受年輕人喜愛。圖／義大遊樂世界
遊樂園中的鬼屋設施向來深受年輕人喜愛。圖／義大遊樂世界

義大世界 鬼屋 萬聖節

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