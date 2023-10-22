義大升級5D鬼船全沉浸式驚嚇 拚搶萬聖節商機

高雄義大遊樂世界近日將園內遊憩設施「5D鬼船」升級，打造成全沉浸式體驗鬼屋，搶占萬聖節商機，預估業績將較去年同期成長2成以上。

義大遊樂世界日前將園內「5D鬼船」升級，將原本就融合3D全息投影、AR科技的設施，再導入裸視3D魅影及懸空擬真動態顯示技術，融合視、聽、嗅、觸及數位動畫科技應用，打造有別傳統鬼屋的全沉浸式逼真驚嚇體驗。

義大世界表示本次升級為增加遊客的驚嚇新鮮感，將「宴會廳」牆面創造出另一個虛擬空間，再搭配動態捕捉機，打造女鬼逼真飛撲遊客的視覺互動。此外，「無底洞」以幽閉船艙氛圍，利用四面高解析LED，加入鏡面反覆折射原理，創造出深不見底的高空恐懼感。