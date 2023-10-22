屏科大攜手遠雄人壽保育貓頭鷹 第3年生態復育在地行動

屏東科技大學野生動物保育研究所與遠雄人壽合作保護貓頭鷹「守護億隻鴞」計畫開展3年，野保所以大學社會責任（USR）角度，協助生態復育基地內貓頭鷹族群擴大，開設課程陪伴偏鄉學童認識生態教育，與農民推廣田間設立猛禽棲架、貓頭鷹巢箱等設施，提供貓頭鷹棲所；遠雄人壽透過企業力量，「守護億隻鴞」計畫擴大影響力，分享企業社會責任（CSR）更獲多項獎項。

「守護億隻鴞」計畫開展三年，生態復育基地包含屏東縣高樹鄉、恆春鎮、車城鄉與台南市東山區聖賢社區，屏科大野保所師生在這三個區域，架設13處田間棲架及81個貓頭鷹巢箱。

野保所表示，生態復育專業資訊調查結果共紀錄到53種鳥類，包含9種屬保育類的猛禽（黑翅鳶、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、大冠鷲、灰面鵟鷹、蜂鷹、紅隼、領角鴞、褐鷹鴞）；巢箱復育結果7對領角鴞進駐並繁殖，16隻幼鳥成功長大離巢。

負責此專案屏科大博士生林惠珊說，大學社會責任（USR）最重要的是大學師生能不能實踐對社會有貢獻行動，團隊在田野生態調查，並非單純紀錄，更重要的是影響在地社區一起力行，生態復育基地，願意改變耕種方式的農民扮演關鍵角色。

屏科大指出，除保護猛禽外，團隊結合在地農友及林業，著手農產及永續林產推廣、偏鄉教學，跳脫傳統推廣型態，以策展、保險送金單、企業手機APP、EDM、企業志工出團等多種形式推廣。將最初建立生態環境，保護物種作為，延伸至環保觀念向下扎根。

屏科大校長張金龍說，運用生物防治提高民眾生態保育觀念，降低田間用藥影響，盼能發揮更大效益，生態共榮為社會貢獻心力做最好典範。