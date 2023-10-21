以住代護10年 建業眷村嘉年華展成果

2023高雄眷村嘉年華系列活動今天首場在左營建業新村登場，由於今年適逢以住代護政策十周年，主辦單位特地規劃百人包水餃活動及《晨光》環境舞蹈展開今年的活動，現場聚集上千群眾前來參加，感受早期眷村的獨特魅力。今年眷村嘉年華的活動比往年更豐富，市集人潮滿滿，由眷村住戶自己擺攤，比起一般市集多了更多人情味與眷村風情。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，以住代護是高雄獨有的眷存保存政策，十年來感謝進駐夥伴的用心經營，注入文創產業能量共同打造高雄眷村獨特的文化風貌。十周年的里程碑除了與在地團體和進駐夥伴一起策劃各項體驗遊賞活動，更首度邀請表演團體演出環境舞蹈《晨光》。環境舞蹈以城市地景融入創作，在各地演出都有不同的樣貌。這次在時代感濃烈的眷村演出，期待民眾透過舞作感受豐富多元的眷村風情。