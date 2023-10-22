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中都磚窯廠活化慢 藍綠促解決

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
高雄中都磚窯廠周遭建案林立，儼然成為第二美術館區，藍綠議員齊批，磚窯廠活化遲無具體進展。本報資料照片
高雄中都磚窯廠周遭建案林立，儼然成為第二美術館區，藍綠議員齊批，磚窯廠活化遲無具體進展。本報資料照片

國定古蹟中都磚窯廠周遭發展快速，儼然形成高雄第二美術館區，「TTXC台灣文化科技大會」城市解壓縮戶外壓軸場昨起一連兩天開唱，但藍綠議員齊批，當地人口激增，未來發展樂觀，磚窯廠活化案卻「卡關」，歷經3任市長未解決，民代建議市府和唐榮合作，整合公托及長照機構進一步活化，兼顧窯廠文化及民生需求。文化局表示，市府已拜會唐榮，公司傾向含周邊自有土地一併開發。

唐榮中都磚窯廠是全台現存最完整的磚窯工業建築群，2005年列為國定古蹟，周二至周日對外開放，近年磚窯廠周邊新建大樓如雨後春筍般矗立，房價坐四望五，當地景觀丕變，與古舊的磚窯廠形成強烈對比，但磚窯廠活化案卻「牛步化」。

副議長曾俊傑上次會期總質詢即指，中都磚窯場占地2.27公頃，目前只能整修維護，其他都不能做。建議市府和唐榮公司合作，納入國民運動中心，再將公托、長照機構整合進去，除保留磚窯文化，也解決當地民生需求。近日議會進行教育部門質詢，曾俊傑再提醒，中都磚窯廠活化案要提前部署，議員黃香菽、鄭孟洳均也關切磚窯廠活化進展。

黃香菽說，9年前她初當選議員即關心此案，現在當地大樓蓋過一棟又一棟，人口激增，磚窯廠活化案歷經3任市長無解，去年卻僅辦古蹟遺址日及台灣設計展2場活動，但人民要的不是一次性活動而是整體開發，建議市長陳其邁親率團隊拜會唐榮，加大力道推進。

文化局長王文翠答詢指出，她理解各界對中都開發時程的期待，市府祕書長郭添貴已率隊拜會唐榮公司，董事長指此案會提董事會，公司傾向含周邊的自有土地一併開發。目前辦理活動是保溫作用，市府將盡力解決。

國定古蹟 議員 文化局

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